Tatiana Gordillo de Caracol mostró cómo fue la época más dura que vivió en el noticiero

Noticias Caracol es hoy por hoy uno de los informativos más vistos de la pantalla chica colombiana, mismo por el que han pasado talentos del periodismo como Vanessa de la Torre, Silvia Corzo y Juan Diego Alvira. Justamente, una de las comunicadoras que actualmente hace parte del canal, Tatiana Gordillo, aprovechó sus redes para mostrar fragmentos desconocidos del noticiero y revelar de paso uno de los momentos más duros, pero a la vez gratificantes, que ha pasado allí.

Desde 2016, la vida de Gordillo cambió por completo al ingresar a la nómina de esta importante casa editorial, misma que le ha permitido destacarse como reportera, hasta el punto que tiene una sección especializada en el audiovisual, la de la ‘Bici Periodista’, en la que a bordo de su ‘caballito’ de acero recoge las opiniones y problemáticas de los ciudadanos de la capital colombiana

Pero más allá de su trabajo en la TV, Tatiana también tiene una gran influencia en las redes sociales, especialemente en su cuenta de Instagram donde ya pasó la barrera de los 100.000 seguidores, misma en la que se desahogó para mostrar cómo era su dura labor en épocas de pandemia.

“Es increíble que ya sean cinco años de haber vivido en primera fila, como siempre cuando se es periodista, una pandemia. No sé cuantas veces corrimos con ese micrófono forrado en plástico y esa cámara detrás de pacientes, contagiados, familiares, mientras todo el mundo huía, mientras la gente no quería acercarse a un hospital, nosotros tratamos de entrar mil veces. Qué valientes son los periodistas y camarógrafos. Ahí si que probamos de qué estamos hechos para algo así. Y médicos y enfermeras, mis respetos. (...) A los tres meses ya me había contagiado, era puro pelo y covid”, manifestó Gordillo en varias de sus historias.