Shakira de ‘Yo me llamo’ se va de Colombia a ‘facturar’ como la original; “por fin”

Shakira de ‘Yo Me Llamo’ reveló antes de la final cuáles son sus proyectos a futuro

Ya se van a completar casi dos años del final de la temporada número 9 de ‘Yo Me Llamo’ de Caracol, en la que la doble de Shakira llegó hasta la gran final, mujer que desde aquel entonces no deja de sumar bendiciones a su carrera, una de ellas que la llevará a conquistar uno de los mercados más difíciles del mundo.

Son pocos los personajes que se han quedado en la retentiva de los consumidores de este reality, dentro de ellos Andrea Correa, mujer encargada de emular a la barranquillera que se quedó a pocos sufragios de ganarse los $500 millones de pesos que se ganó el imitador de ‘Carin León’.

Pero el no haber salido victoriosa de esta competencia no le ha impedido a Correa cumplir sus sueños, uno de ellos el estar en el mismo concierto de su ídolo, y lo hizo nada más y nada menos que en una de las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en la ciudad de Bogotá; en la que tuvo la oportunidad de hacer pasarela junto a la ‘Loba’.

A esto se le sumó que no le ha faltado trabajo, ya que a nivel Colombia la siguen contratando para algunas discotecas y shows corporativos, algo que le ha permitido hacer un buen capital y así hacerle un nuevo ‘check’ a sus metas, grabar su primer sencillo. Y esto no se detiene, ya que para mayo tiene planeado salir de las tierras ‘cafeteras’ para presentarse nada más y nada menos que en México, uno de los mercados más difíciles para un extranjero a nivel musical.

“Amigos de México, estoy muy feliz de anunciarles que por fin voy a estar con ustedes en este mes de mayo, con los eventos de ‘Yo me llamo Shakira 2023′, para que vivamos este maravilloso tour", expresó emocionada la doble.