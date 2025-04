“Es inexplicable”: Ignacio Baladán, novio de La Segura, dio sus primeras palabras tras el nacimiento de su bebé

La Segura es una de las creadoras de contenido más seguidas en Colombia, algo que está respaldado por la enorme comunidad que tiene en redes como Instagram, plataforma en la que acumula 10 millones de seguidores. Justamente esta vallecaucana volvió a ser tendencia en la web debido al nacimiento de su hijo; acá le dejamos las primeras palabras emitidas por Ignacio Baladán, su pareja.

En la tarde de este sábado 12 de abril se dio a conocer que Lucca llegó al mundo, hijo de esta pareja de influenciadores que tenía en vilo a muchos internautas. Ante este suceso tan trascendental en la vida de esta pareja, era poco lo que se conocía del parto, dentro de ello que el menor pesó 3.45 kilos y que su salud es óptima.

Algo de lo que tampoco se sabía era las palabras de alguno de los dos padres, algo que rompió Baladán, que mediante una historia mostró la alegría que le genera el ver a su primogénito.

“Quiero decirles a todos que muchísimas gracias por todos sus mensajes, Natalia está durmiendo, Lucca está durmiendo; a mí no me dio ni para almorzar hoy, ni para desayunar, solo me estoy comiendo unas almendras que me traje. Es inexplicable lo que viví hoy, pronto les vamos a contar más cositas, pero quiero darle gracias a todos los que nos enviaron mensajes por WhatsApp y por interno, por ahora estaremos descansando. Gracias a todos por estar presentes y por darnos las mejores vibras”, manifestó el prometido de la mujer que hizo parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, mismo formato en el que él le pidió matrimonio.

Estos son los negocios de Ignacio Baladán

Al igual que La Segura, el hombre de 35 años también se dedica a las redes sociales, en las que muestra la gran pasión que siente por la gastronomía, especialmente con lo relacionado con la pastelería, algo que lo llevó a montar su propio local en Perú, país en el que reside. Cabe acotar que Baladán también participó en un reality, y lo hizo en 2012 en ‘Esto es guerra’.

Cabe acotar que estos no son los únicos ingresos que recibe el uruguayo, ya que en su canal de YouTube sube videos relacionados con la culinaria, los cuales son patrocinados por algunas marcas relacionadas con este rubro.