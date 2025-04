Carolina Soto de Caracol vivió incómodo momento en Bogotá por culpa de su mascota

Hace 39 años la ciudad de Cali vio nacer a una de las presentadoras más afamadas de la pantalla chica colombiana, Carolina Soto, mujer que hoy por hoy hace parte del elenco de ‘Día a Día’, misma que aprovchó sus redes sociales para mostrar la situación que vivió con su ‘perrita’ mientras estaba en un concurrido escenario deportivo en Bogotá.

Más allá del ámbito televisivo, ‘Caro’ es reconocida en redes por la vasta comunidad que tiene en Instagram, plataforma en la que compartió ‘el cacharro’ que le pasó en la capital colombiana en la mañana de este sábado 12 de abril.

Por medio de una de sus historias, la vallecaucana dio a conocer que fue sacada de las canchas del ‘Campincito’, por los encargados de seguridad, quienes le dijeron que no podía estar en el lugar por tener junto a ella a su mascota; todo esto en medio de un partido de futbol de su hijo Valentino.

Aunque guardó cautela y siguió a cabalidad las indicaciones del hombre, Soto no ocultó su indignación por el hecho de que había otros caninos en el escenario, además de que no hay una señalización que indique que estos animales no pueden estar allí. Sin embargo, se devolvió hasta su casa para dejar a su ‘animalito’, pero se perdió de los goles que marcó su ‘retoño’.

¿Quién es el esposo de Carolina Soto?

Para septiembre de 2013, Soto tomó una de las decisiones más importantes de su vida, dar el sí en el altar, algo que hizo en frente de su alma gemela, el reconocido ingeniero mecánico Germán González; hombre con quien trajo al mundo a los dos seres que más felicidad les genera en su existir, sus hijos Valentino y Violeta.