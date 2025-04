El verdadero motivo de la ausencia de Iván Lalinde en Día a día y no es el único

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que forma parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión hace 23 años y es transmitido durante las mañanas colombianas con el fin de acompañar y alegrar durante varias horas de la mano de diferentes invitados bajo la presencia de los presentadores Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero, Carolina Cruz e Iván Lalinde.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el guapo primo de Carolina Soto, de ‘Día a día’; se graduó oficialmente de la Universidad de los Andes

Para los televidentes termina siendo más que evidente el amplio número de presentadores con los que cuenta el programa de Caracol, sin embargo, una de las ausencias que no ha pasado de largo tiene que ver con Iván Lalinde, quien desde hace varios días no aparece en ‘Día a día’.

Aunque el resto de los presentadores no se había referido al tema, Lalinde por medio de sus redes sociales evidenció que está ausente de ‘Día a día’, ya que recibió una invitación para un crucero nada más y nada menos que por las Bahamas encontrándose en este país en compañía de otra de las figuras de Caracol.

Por supuesto, la emoción por parte del paisa ha sido latente por estar realizando su labor como presentador, pero también en medio de su gusto por los viajes:

“Muy pronto en @diaadiacaracoltvte tengo EL MEJOR PLAN para tus vacaciones. Nos invitaron a un crucero de @msccruisesofficial por #BahamasY junto al productor, fotógrafo, camarógrafo, periodista, SOYLA @sanebrioo … Te vamos a mostrar todo lo que puedes disfrutar en el crucero más grande del mundo IT WOULD BE SO NICE. Pilas pues. Muy pendientes de nuestro programa", fueron las declaraciones que añadió Iván Lalinde, de ‘Día a día’, las cuales estuvieron acompañadas de un corto video en el que evidenció los buenos momentos que ha vivido allí.

Minutos más tarde, sus compañeras de ‘Día a día’, aprovecharon para reiterarlo su cariño agregando Carolina Soto: “el mejor trabajo del mundo”, mientras que Catalina Gómez añadió algunos emojis de corazón. “Goza papa, jajajaj abrazos”, reiteró Carlos Calero.

PUBLICIDAD

¿Por qué ‘Campanita’ se salió de ‘Día a día’?

Una de las grandes sorpresas que ha tenido ‘Día a día’ ha sido confirmar a ‘Campanita’, exparticipante del ‘Desafío’ como nueva figura del programa, encargándose así de entretener al público y de paso enseñar los mejores pasos de baile. Sin embargo, luego de algún tiempo su ausencia fue más que evidente y todo habría sido por un nuevo proyecto fuera de Colombia.