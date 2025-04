Nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en medio de sanciones a tres participantes

Durante la gala 74 de ‘La casa de los famosos Colombia’ hubo mucha tensión entre los participantes y es que se llevó a cabo la décimo segunda nominación de la competencia en la que varios quedaron en riesgo de salir del reality de RCN.

Antes de iniciar la nominación los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo reiteraron que Norma Nivia hizo la denominada nominación espontanea, en la que le dio tres ´puntos a Yina Calderón y dos a Karina García, pero no respetó las normas por lo que el ‘Jefe’ tomó la palabra para darles un anuncio.

La Toxi, Norma Nivia y Yina Calderón fueron sancionadas por el ‘Jefe’

“Toxi Costeña, el domingo fui muy claro con el llamado de atención que les hice, y hoy, pasaste los límites en reiteras ocasiones al expresarte de mala manera hacia Camilo, por eso he decidido que hoy pierdes el derecho a nominar. Yina, desde anoche y en varias ocasiones has pasado los límites del respeto con nuestra invitada, por eso hoy también pierdes el derecho a nominar. Norma, el domingo hiciste la nominación espontanea, pero se lo contaste a algunos de tus compañeros, desde el principio se les dijo que era totalmente secreto y que decirlo, traería consecuencias, por eso he decidido anular tus votos de la nominación espontanea y hoy tampoco podrás nominar”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Así fue la nominación de ‘La casa de los famosos Colombia’

La nominación de ‘La casa de los famosos Colombia’ la inició Melissa Gate desde ‘La casa de los famosos All-Stars’, la participante fue llamada al confesionario y la ‘Jefa’ le hizo la pregunta. En un principio le dio el mayor puntaje a Laura González, pero luego regresó para hacer la corrección, pues le recordaron que Laura González ya estaba nominada.

Melissa Gate: / Yina Calderón 2 / Karina García 1

Karina García: Norma Nivia 5 / Mateo ‘Peluche’ Varela 3

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano vetó la nominación de Andrés Altafulla y le dio 2 puntos / Emiro Navarro 1

Laura González: Karina García 3 / Fernando ‘EL Flaco’ Solórzano 2

Lady Tabares: Mateo ‘Peluche’ Varela 2 / La Liendra 1

Camilo Trujillo: Envió a Andrés Altafulla directo a la placa sin poder ser salvado

Mateo ‘Peluche’ Varela: le dio inmunidad a Norma Nivia, mientras que Karina García 2 / Yina Calderón 1

Emiro Navarro: La Liendra 6 / Fernando ‘EL Flaco’ Solórzano 3

La Liendra: no pudo nominar

Placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’

Seguidamente los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo indicaron cómo quedó la placa de nominados que está conformada por Karina García, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, La Toxi Costeña, La Liendra y Mateo ‘Peluche’ Varela.

Entre tanto, Camilo Trujillo, como líder de la semana, tuvo que ejercer su derecho y nominó a Lady Tabares, quien se une a Andrés Altafulla y Laura González quien fue nominada por el reciente eliminado, Alerta.