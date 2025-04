“Me ha dolido”: Camilo Arevalo respondió a quienes lo señalan de “descuidado” tras haber sido víctima de robo

La inseguridad en Bogotá ha dado mucho que discutir y ya son varios los influencer que fueron víctimas de algún tipo de inseguridad, en esta oportunidad fue el turno de Camilo Arévalo, quien crea contenido de comedia y hace algunas semanas denunció un robo del que fue víctima, hecho que le costó varios comentarios negativos en redes que respondió.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Ladrones se subieron a robar en un bus del Sitp en Kennedy y la reacción de los pasajeros los sorprendió

Camilo hace algunos días denunció que delincuentes rompieron los vidrios de su carro y sacaron objetos de valor, además de efectivo, el influencer comentó que la cifra total del robo fueron 20 millones de pesos. Además, comentó que la modalidad de robo que usar con su vehículo fue bastante inusual, porque además de los vidrios, rompieron el baúl de su carro: “Se nos llevaron computadores, dinero, celulares. Menos mal, ni mi esposa, ni mi hija estaban en el carro. Pero les cuento que el susto el duro cuando pasan este tipo de cosas”.

Tristemente, en la publicación denunciando este hurto, varios señalaron a Camilo por su supuesto “descuido” y además señalándolo de “arrogante” hecho que no pasó desapercibido por el influencer y además dedicó otra publicación respondiendo a estos señalamientos.

Camilo comentó: “Más allá del robo, lo que más me ha dolido es leer tantos comentarios diciendo que fue mi culpa. Que por dejar el carro en la calle, que por no pagar parqueadero, que porque ‘tengo millones’ y que soy arrogante. No tengo millones. Lo que tengo, lo he conseguido con trabajo, con lucha, con años de esfuerzo”.

Varios de sus colegas y amigos, salieron en su defensa y le pidieron que no se este tipo de explicaciones, pues al final el problema es la grave inseguridad por la que está pasando Bogotá y la poca respuesta de las autoridades.

Periodista de Caracol TV también fue víctima de robo

​Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol, informó a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo en Bogotá durante la tarde. Aunque inicialmente no proporcionó muchos detalles, posteriormente compartió más información sobre el incidente:​

“Fui víctima de un atraco en Bogotá. Estaba en el barrio El Batán, sacando a mi perrito, cuando dos hombres en una motocicleta me abordaron; uno iba en la moto y el otro caminando. Me mostró un arma y me pidió que le entregara el celular, una cadena que llevaba y el reloj. Fue un momento muy angustiante. Inmediatamente, le pasé todo, no pude hacer nada en ese momento. Reconozco que llevaba el celular en la mano”.