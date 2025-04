Madre de Laura González llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y le dio tremendo regaño

Durante la gala 73 de ‘La casa de los famosos Colombia’ se vivieron muchas emociones, pues no solo se trató de la llegada de la nueva habitante Manelyk González que llegó de ‘La casa de los famosos All-Stars’, y de la celebración del cumpleaños de Emiro Navarro, sino del congelado de Laura González.

La señora Herlinda, madre de Laura González, llegó al reality de RCN por medio de la modalidad de congelado con un mensaje más que directo para su hija, tiempo antes de someterse a una cirugía.

“No te vayas a mover y póngame cuidado, tú viniste aquí con un fin, tienes que cumplirlo, necesito que te pongas forme, a dar contenido, yo sé que tú puedes, tú tienes mucho talento, por favor. No estés más triste que yo voy a estar bien, confía en Dios que Él nos va a sacar de esta. ¿Oyó mi preciosa? Concentrada en lo tuyo, no digas malas palabras, no se te ven bien mi reina. Tú eres una dama y tú lo sabes”, dijo la madre de Laura González.

Le pidió que se concentre en lo suyo, ya que le indicó que eso está adentro ya que afuera no hay nada para ella, y que no se preocupe por ella. le aseguró que como madre no le cortará las alas y que debe volar. Seguidamente se dirigió a los demás participantes.

“Les digo una cosa, denle una oportunidad a mi hija, conózcanla bien. Es una persona maravillosa, tiene un alma noble, un alma pura. Cuando ustedes la conozcan bien se van a dar cuenta”, agregó Herlinda, la madre de Laura González.

Es de recordar que Laura González ha protagonizado polémicas debido a una situación que relaciona al hombre con el que ella se iba a casar con Karina García. Y recientemente unas palabras fuertes que tuvo con Alerta, el reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’.