Yina Calderón ya se la hizo Manelyk, la nueva habitante de ‘La casa de los famosos’

Telemundo y RCN se conectaron a través de un momento inédito para el formato de ‘La casa de los famosos’ para darle la bienvenida a Manelyk González quien ingresó a al reality colombiano procedente de ‘All-Stars’.

La invitada internacional hizo su entrada por la puerta principal de ‘La casa de los famosos Colombia’ y se dirigió hacía la terraza en donde los 12 participantes disfrutaban de una cena, y al subir empezó a presentarse.

Sin embargo, Yina Calderón no pareció verse muy contenta y se mostró sumamente incómoda con la nueva habitante de ‘La casa de los famosos Colombia’ quien al momento de acercarse para presentarse se limitó a contestar.El desaire de Yina Calderón no pasó desapercibido en las redes sociales, por lo que los televidentes no tardaron en reaccionar ante la situación.

“Y yina por qué no saludó a Manelyk? ¿Ya se quiere hacer enemigos sin necesidad?”, “Llegó Manelyk y nos dio celos a Norma, envidi4 y mal educación de Yina amamoooss” y “Manelyk entro a la casa y Yina no se paró a saludaaaar”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

¿Quién es Manelyk González la nueva habitante de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Manelyk González es la nueva habitante de ‘La casa de los famosos Colombia’ quien es conocida por sus diversas polémicas en ‘Acapulco Shore’ y ha sido la escogida para ser parte del intercambio de ‘La casa de los famosos All-Star’ de Telemundo con ‘La casa de los famosos’ de RCN.

Manelyk González tiene 36 años y es conocida por sus fuertes posicionamientos de ‘La casa de los famosos All-Stars’, pues no se queda callada al igual que Melissa Gate.

Luego los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le dieron la bienvendida y le preguntaron si la trataron bien a lo que respondió que Yina no, y cuando le cuestionaron a la DJ los motivos aseveró que porque no le gustaba su perfume y recibió de inmediato la respuesta incisiva de la invitada.