Caso Sara Millerey: Elianis Garrido manifestó su indignación por el transfeminicidio

El pasado 6 de abril se conoció sobre el asesinato de Sara Millerey en Bello Antioquia, una mujer trans que sufrió diferentes fracturas en su cuerpo después de recibir numerosos golpes, y posteriormente arrojada a la quebrada de Playa Rica. A pesa de pedir auxilio, nadie la socorrió. El caso de Sara se suma a la lista de 24 personas de la comunidad LGBTIQ+ asesinadas en lo que va de 2025.

Frente a ese caso que ha causado dolor e indignación, personalidades del mundo del entretenimiento han sumado sus voces para aclamar por justicia, y un poco de humanidad.

Elianis Garrido habló del caso de Sara Millerey

En su cuenta de Instagram, la bailarina y exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’ se pronunció sobre el transfeminicidio de Sara. En sus historias de Instagram mencionó: “El horror, la maldad, la sevicia! Todo en este caso es absurdo, doloroso y horrible!”. Del mismo modo, pidió por su alma: “Dios bendito reciba su alma y haga justicia en esta tierra! Sin palabras! Qué dolor tan horrible!”. Esto, mencionando y pidiendo justicia para los responsables del crimen.

