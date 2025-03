Elianis Garrido confesó si se someterá a tratamientos para cumplir su sueño de ser madre

‘Lo sé todo’ fue un programa de entretenimiento que fue transmitido por el Canal Uno durante los cinco días de la semana, contando los principales hechos que tenían como foco a figuras de la farándula nacional, quienes estuvieron a cargo de su presentación fueron precisamente, Ariel Osorio, más conocido como ‘El gordo ariel’ y Alejandra Serje. Pero, también quien hizo parte del mismo durante casi tres años fue Elianis Garrido, quien en medio de una entrevista hace pocos días confesó si se someterá tratamientos para cumplir su sueño de ser madre.

Uno de los golpes más difíciles durante el programa fue la salida de Elianis, quien emprendió nuevos proyectos y también ha hecho teatro demostrando así su talento en la actuación. A pesar de ello, eran pocos los detalles sobre su vida privada y ahora, durante una entrevista con ‘Vos podés’, la barranquillera dejó claro que aunque uno de sus sueños es convertirse en madre, no va a forzar esta situación.

La expresentadora de ‘Lo sé todo’ aseguró que está próxima a cumplir dos años y medio de matrimonio con su esposo, Álvaro Navarro, dejando claro que no entiende como el tiempo ha pasado tan rápido, pues han logrado crecer como seres humanos, como pareja y apoyándose así en cada uno de sus proyectos.

“Yo siempre soñé con estar casada. Yo soñé con mis hijos. Yo soñé con que mi esposo fuera socio, hoy en día estoy viviendo muchas cosas que yo soñé, decreté y trabajé para ello (…) Ser mamá es mi proyecto más importante y necesito sentirme preparada si Dios lo manda o la manda la bendición antes de yo sentirme preparada sé que lo voy a afrontar con amor no con miedo (…) Pero mi salud lo ha impedido entonces no creo que este año sea posible, pero es un proyecto que tenemos a corto plazo si no se da también estoy preparada para no serlo.

Yo no estaba preparada para no serlo, digamos que los años anteriores hasta el año pasado pensar en que no iba a ser mamá ha causado una tristeza en mí y lloraba muchísimo, me dio durísimo porque también hacía parte de mi realización como mujer (…) No voy a luchar contra ello, no voy a someterme a tratamientos extremos, no voy a correr, a buscar, a imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios", fueron las declaraciones de Elianis Garrido.