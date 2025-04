¿‘La Casa de los Famosos’ se encuentra en crisis financiera? esta sería la posible prueba

‘La Casa de los Famosos’ estrenó su segunda temporada a finales de enero de este año, lo que dejó a nuevos famosos alejados y sin contacto con el exterior. Aunque algunos han dejado el reality, crisis econó

Una de las características del reality de convivencia, es que diferentes marcas que han patrocinado y pautado en el reality, como Tostao, CocaCola, Alpina, Poción,AK1, entre otras. Pese a ese apoyo financiero, el reality despertó sospechas de una crisis financiera por una reciente publicación misteriosa

¿Por qué ‘La Casa de los Famosos’ está en crisis?

Según las historias recientes en la cuenta de Instagram del reality, están promocionando espacios publicitarios para diferentes marcas y prometer hacerla famosa al igual que los participantes del reality. Si bien ya tienen sus marcas fijas, buscan hacer crecer la cantidad de ingresos que reciben por parte de las marcas patrocinadas.

Esto podría ser una señal de que el área financiera del reality no está tan bien, ya que es la primera vez que hacen este tipo de estrategia comercial.

¿Por qué Melissa Gate se va de ‘La Casa de los Famosos’?

Según lo anunciaron en las redes sociales del reality, la creadora de contenido Melissa Gate abandonará el reality después de la gala 69, y otra participante llegará al reality colombiano. Se especula que Melissa irá para la edición de ‘La Casa de los Famosos All Star’ en México. Esta noticia tomó por sorpresa a todos los seguidores, ya que ha sido la participante con mayor votación del público, aparte del cariño que ha tenido en los televidentes, y consideran que la salida de Melissa afectará no solo la convivencia, sino el raiting del canal, incluso, asegurando, que no volverían a ver el canal ni el programa por la ausencia de la participante estrella del reality.