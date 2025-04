Melissa Gate dejará ‘La casa de los famosos Colombia 2’ según RCN

Melissa Gate dejará ‘La casa de los famosos Colombia’ según una publicación del canal RCN en las redes sociales del programa luego de finalizada la gala 69. La noticia tomó por sorpresa a los televidentes, pese a que había rumores, pues no esperaban una decisión de tal magnitud.

En medio de la publicación usaron una de las frases características de la participante e indicaron que se dará por medio de un intercambio, por lo que se presume vendría otra participante del formato ‘La casa de los famosos’ activo, como lo es ‘All Stars’ y podría ser Manelyk, como se había rumorado semanas atrás.

“Pocos pensaban que sería posible ver salir a Melissa Gate de #LaCasaDeLosFamososCol antes de la final. Pero ahora esto será una realidad con un intercambió que dejará a 13 países de Latinoamérica impactados. 🔥🏠🎥 Si quieres ver el intercambio de esta mujer bella, pero peligrosa, no te pierdas las galas en las noches del Canal RCN y el 24/7 por la app. 📲👏 #LaCasaDeLosFamososCol2”, se lee en la publicación.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores de ‘La casa de los famosos Colombia’ y de Melissa Gate repudiaron la decisión de sacarla del reality.

“Rcn te amo pero no me imagino LCDLF sin Meli😔“, “De verdad que se pasaron!!! 😔”, “Lo siento pero no acepto 🏃🏽‍♀️”, “La idea dea que siguiera subiendo el programa... No acabarlo de golpe! 😒🙄”, “RCN por la ambición puede quebrar su mejor programa en años!”, “se nos va el 80% del contenido 🥺” y “¡Se va Melissa y se les va el Rating! 😂😂😂", son solo algunas de las reacciones que destacan.

Melissa Gate dejará 'La casa de los famosos Colombia' Foto: captura Instagram @canalRCN

Melissa Gate se ha convertido en un fenómeno dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ pues con su personaje se ha apoderado de las redes sociales en las que emulan sus icónicas frases en competencia.

Melissa Gate y Sofía Avendaño Captura de pantalla tomada de La Casa de los Famosos

En la actualidad es la participante con mayor visibilidad, pues sus intervenciones en ‘La casa de los famosos Colombia’ son unas de las más esperadas por los televidentes cuando saca algunos de sus comentarios “comentarios políticamente incorrectos”, así como cuando va a finalizar una pelea, porque tal y como lo ha dicho a “Colombia y 13 países de Latinoamérica” ante las cámaras “yo no tiro hate, yo respondo hate”.