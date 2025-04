Karina García armó un nuevo drama y La Toxi con Yina Calderón le cantaron la tabla

Karina García sigue buscando el respaldo en ‘La casa de los famosos Colombia’ ante las acusaciones que ha hecho Laura González desde su llegada al reality de RCN con las que la señala como la responsable de involucrarse con su exprometido con el que iba a casarse.

PUBLICIDAD

Lea también: Melissa Gate dejará ‘La casa de los famosos Colombia 2’ según RCN

Las diferencias entre Karina García y Laura González han sacudido a la casa, pues algunos participantes permanecen herméticos ante quién tiene la razón o no, pese a que hacen bromas con Río de Janeiro, lugar en el que se dio la presunta infidelidad.

Karina exige que le den la razón sobre lo ocurrido en Río de Janeiro

Recientemente Karina García estalló delante de sus compañeras de las ‘Chicas Fuego’ y solo recibió reproches ante la situación, pues La Toxi Costeña la señaló de no saber decir las cosas.

“A veces tú dices cosas muy mal dichas, Kari. No es que no nos afecte, o sea, el hecho de que no coja a meterme, a decirle a Laura, a pelearme con Laura no quiere decir que a mí me guste que ella te trate así”, dijo La Toxi Costeña.

La reiteró que debió ponerle freno desde el primer instante, por ser algo que ella está peleando y le subrayó que ella no la mandó y que no sabe si es verdad o es mentira. Por lo que indicó que no se puede poner a pelear con Laura.

“No sé si te lo comiste o no te lo comiste”

“Es que yo no les digo que se vuelvan locas, pero yo si fuera, al contrario, yo las apoyaría a ustedes”, respondió Karina García, por lo que La Toxi Costeña le recordó lo que ella le reprochó el día del juzgado. Pero Karina insistió en que La Toxi y Yina Calderón defienden a Laura, cosa que estas negaron.

PUBLICIDAD

“Yo no me puedo dar el lujo aquí de defender a nadie, porque primero, no era el marido mío; segundo, yo no te serví de colchón a ti, yo no sé si te lo comiste o no te lo comiste. Entonces, yo en esa no me puedo meter, es simple y llanamente eso”, dijo La Toxi Costeña.

Le reitero a Karina que en caso de estar del lado de Laura no estaría con ella, pero a Karina le molestó el tono que empezó a usar La Toxi Costeña e insistió en que tienen que darle la razón.

“Si acá viniera a atacarte una vieja yo ni le hablo. Yo no sería así como son ustedes con ella, que se mantienen con ella, a mí eso me duele”, reprochó Karina García, por lo que La Toxi Costeña le dio la estocada “tú eres amiga de La Liendra y él conmigo no se habla. Lo que pasa es que tú has pretendido que cuando tú tengas un problema con alguien todos nos lo tomemos a pecho y todos te salgamos a defender, pero si yo lo tengo entonces, ¿quién me defiende a mí? Y otra cosa, viene uno, se gana ese problema y después ya eres amiga de esa persona ¡Ponle lógica a la cuestión, Karina!”.

A Yina y La Toxi no les consta la versión de Karina García

Yina Calderón le respondió “no le estamos dando la razón Karina, porque no nos consta nada de eso, es simplemente que no la vamos a atacar a ella”. Seguidamente intervino Emiro para decir que él cree en la versión de Karina hasta que vea lo contrario.