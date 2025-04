¿Nuevo amor? Altafulla confesó que la atrae Melissa de ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos sigue siendo tendencia en redes sociales, como en todos los realities, las probabilidades de que nazca el amor son frecuentes y este sería el caso de Altafulla, nuevo participante del concurso y Melissa Gate. Aunque el influencer costeño ha estado coqueteando con Karina y con Laura G, pero tras una conversación con Yina y La Toxi, reveló que puede sentir atracción por Melissa.

Aunque Altafulla ha afirmado que físicamente desde los primeros momentos sintió atracción por Laura y Karina, pero que sus interacciones con Melissa y su personalidad, lo han llevado a estar más cerca de ella, cosa que los televidentes lo están notando. Esta situación, se la comentó a Yina y a la Toxi Costeña que luego de escucharlo, le aconsejaron inclinar más su atracción hacia Melissa, sugiriendo que si ellas fueran hombres la preferirían por ser una mujer más interesante e inteligente.

Tras estos consejos, Altafulla afirmó que se acercará a Melissa, para demostrarle que él también es un hombre inteligente y que genuinamente valora su compañía, aunque esto es lo que él ha manifestado con palabras, otros dicen que es una forma de que Melissa pierda audiencia afuera y además, dañar su juego.

Otros han afirmado que es posible que sí exista una relación entre ellos, pues Melissa se comporta de forma diferente con él, notando que le agrada bastante.

¿Qué dijo Yina sobre Melissa en La Casa de los Famosos?

Aunque desde antes de reality ambas participantes tienen conflictos que terminaron luego de una tregua entre ambas para convivir en el cuarto fuego, cuando Altafulla le preguntó sobre su atracción en el concurso, Yina le comentó:

“Si yo fuera hombre, a mí me gustaría Melissa más que esas otras dos. Porque las otras dos, de pronto físicamente son más bellas, pero la Melissa no es por nada, al Cesár lo que es del César y la china es inteligente, y aparte de eso no anda metida en todos esos bololos de manes, maric@”