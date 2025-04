Karina García sería novia de un productor de ‘La Casa de los Famosos’, ¿de quién se trata?

En las últimas horas, se ha hecho tendencia en redes sociales el video de un creador de contenido llamado en redes como ‘Jos Bill Ríos’ que mencionó algunos comentarios sobre Karina García y la manera en la que se ganó su cupo en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Y es que dentro de esta temporada, una de las personalidades que ha sonado más entre los internautas como una de las más controversiales de la casa, entre ellas, por haberse burlado del cáncer de la mamá de Mateo

PUBLICIDAD

Desde contradicciones en lo que dice y hace hasta burlas por la manera en la que habla, Karina se ha convertido en blanco de críticas, pese a eso, el creador de contenido decidió exponerla.

Tiktoker expone la relación de Karina García con productor de ‘La Casa de los Famosos

En el video, el hombre menciona: “Primero, ya el reality tiene ganador, dejen la farsa que eso ya está firmado. Dos, Karina mosquita muerta, ¿Tú crees que entraste al programa porque famosa eres? No mi amor, sabes que te la pasas detrás de cámara, en el cuartico ese (hace gesto de chupar) a Jose”.

Pese a que el clip fue eliminado de la cuenta original del creador de contenido, los locutores de Vibra, específicamente Carlos Vargas mencionó: “Pero averigüe, y me dijeron que no es ningún Jose, pero que sí es verdad”, confirmando por uno de los periodistas de entretenimiento del país, que Karina sí se encuentra vinculada sentimentalmente con un productor del reality, a pesar de no identificar puntualmente el nombre del implicado.

Del mismo modo, en el video recopilado por la emisora, el creador de contenido alegó que equipo del reality lo ha extorsionado: “Como es posible que haya recibido una llamada del departamento legal de ‘La Casa de los Famosos’ ofreciéndome 5 mil dólares para que yo me calle y no diga todo lo que vengo a contarles”. Si bien el canal no ha dado algún pronunciamiento oficial, queda esperar en qué resulta la revelación de esta información.