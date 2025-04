Mateo ‘Peluche’ de ‘La casa de los famosos’ terminó llorando tras acusación de Karina sobre el cáncer de su mamá

El día 67 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia’ trajo el juicio liderado por Karen Sevillano en el que los participantes se acusaron entre unos y otros ante los sucesos del cine en el que se enteraron de lo que hablaron a sus espaldas.

PUBLICIDAD

Lea también: Yina Calderón le declaró la guerra a Norma Nivia tras el cine: “no me voy a quedar con esta”

Durante el cine uno de los momentos más álgidos del cine fue cuando Karina García se enteró de lo que Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ Varela hablaron de ella, lo cual pasó por ofensas y descalificativos que no le gustaron a la paisa y en el que ella agregó que Mateo usa el cáncer que padeció su mamá como estrategia.

En el juicio Karina García acusó a Mateo Varela de maltrato psicológico ensañamiento y actos misóginos, y la defensora de él terminó siendo Melissa Gate. Uno de los puntos que expuso Melissa Gate fue lo dicho por Karina y que involucró a la madre del participante.

Karina aseguró que no dijo nada de la señora Lucero, y le pidió no mentir, pero Melissa Gate le recordó la frase que dijo Karina en el cine, pero ella insistía en que no, por lo que Karen Sevillano intervino para citar lo que dijo Karina.

“Que una persona tenga la valentía de hablar de un caso por el que él pasó y que está acá con un propósito porque quiere ayudar a otros, eso no significa que lo use como estrategia, ya que la gente sea tan sucia y tenga la mente tan dañada y tan retorcida me parece que eso ya es otra cosa”, dijo Melissa Gate.

Mientras Karen Sevillano y Melissa Gate desmentían a Karina, en el estrado estaba Mate ‘Peluche’ llorando desconsoladamente por un tema tan delicado como lo fue el cáncer que sufrió su madre años atrás.

PUBLICIDAD

“Yo lo único que espero es que a nadie a la mamá le tengan que hacer la cirugía que le hicieron a mi mamá y sí, a mi mamá la degollaron, le abrieron todo el cuello, le reventaron toda la mandíbula, le extrajeron el peroné, la reconstruyeron, le quedó la cara como una papa. Y si eso es estrategia, todo bien, es estrategia, yo no tengo que jugar con eso. Pero yo creo que hay temas que no hay que tocar para herir a las otras personas, porque el tema del cáncer… Normalmente a las personas en el mundo el 80 % sufren de cáncer, mueren de cáncer, y creo que, solamente en ese punto, ha sido bastante fuerte”, dijo Mateo visiblemente afectado.

Mateo 'Peluche' en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

El extracto del juicio fue publicado en las redes sociales de ‘La casa de los famosos Colombia’ y como era de esperarse se llenó de diversas reacciones por parte de los seguidores del reality de RCN quienes cuestionaron a Karina por insinuar un tema tan delicado como esa enfermedad.

¿Qué cáncer padeció la mamá de Mateo ‘Peluche’?

Su nombre es Lucero y se ha convertido en una de las madres más nombradas dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ por su historia de vida, que su hijo Mateo ‘El Peluche’ Varela ha contado como ejemplo de valentía.

Durante la gala 24, Mateo sostuvo una conversación con la presentadora Carla Giraldo en lo que es el segmento ‘La línea de la vida’ en la que los participantes abren su corazón para revelar detalles de las fechas que los han marcado.

Indicó que se fue con su madre por diferentes pueblitos, viviendo arrimados, comiendo a veces y otras no. Y el día a día lo hacían con almuerzos que salían a repartir para cubrir las necesidades que tenían, pues precisó eso le enseñó su mamá: nunca rendirse y trabajar.

Sin embargo, tiempo después llegó una noticia que les cambió la vida, pues Lucero llegó un día llorando a la casa y le anunció que tenía cáncer de glándula salival que le había comido parte del hueso de la mandíbula.

“¿Qué se hace cuando la mamá tiene cáncer? ¿Uno que hace ahí? Yo me empecé a dejar crecer el pelo porque a mi mamá se le estaba cayendo, entonces mientras a ella se le caía a mi crecía. Mi hermana no podía estar, y yo me tenía quedaba ahí solo”, dijo Mateo en medio de lágrimas.

Mateo quiere donar el premio a los pacientes con cáncer

La operación supuso riesgos, pero fue éxito, pues Lucero ya no tenía el cáncer y desde ese entonces Mateo lo cuenta como testimonio de vida, e incluso antes de entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’ propuso que, en caso de ganar el premio, donar.

“Los que no me conocen deben saber que mi mamá batalló cinco años con un cáncer, y Dios me la salvó. Fue un milagro que siempre cuento y que siempre contaré porque ese es mi testimonio para darle siempre la gloria y la honra a Papá Dios por habérmela salvado”, dijo Mateo Varela.

https://www.instagram.com/p/DFOsJ1XP1oz/

Ante esto indicó que su principal motivo en ‘La casa de los famosos Colombia’ tiene que ver con eso con el agradecimiento de salvarla, y también formar parte de ese granito de arena que muchos colombianos con la enfermedad necesitan.

“Quiero ofrecer el 70 % del premio en donación a las personas enfermas con cáncer, que sea una causa noble que beneficie a las personas pobres que vivan esta enfermedad, y que sean de Colombia. Y que mejor manera que sea todo un país entregando este premio y lo hacemos de manera documentada. No es mi premio, es nuestro premio. No es mi causa, es nuestra causa. En realidad, seriamos un país unido, así que dejemos que todo fluya y que sea lo que Dios quiera”, finalizó Mateo Varela.