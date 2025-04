Yina Calderón reveló que quiere acercarse a Melissa Gate y hasta un regalo le dio en ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante horas de la convivencia del día 66 en ‘La casa de los famosos Colombia’ los participantes hacen la prueba de presupuesto en parejas que consiste en levantar la talanquera para que un tren pase por ella y no choque, y una de ellas ha sido Laura González con Yina Calderón.

Los famosos deben pasar dos horas sentados frente a la estructura que contiene al tren en movimiento, por lo que las conversaciones y revelaciones han dicho presente, tal como lo que contó Yina Calderón.

Yina Calderón y Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“Es que a mí me pasa algo. Te voy a confesar algo que no se lo he dicho a nadie, pero yo llegué al punto ahorita en los últimos días donde yo, te lo juro cantaba la canción, y volteaba a ver a Melissa y te lo juro, te lo juro por Dios, que quería estar más al lado de Melissa echando chisme en la cama”, confesó Yina Calderón.

Ante sus palabras Laura González no dudó en sorprenderse y comenzó a bromear con Yina Calderón, por lo que la DJ le pidió más seriedad para seguirle revelando lo que sentía en esos momentos.

“Yo decía, yo prefiero hasta estar… no la doy con Melissa, pero siento como más empatía, como que preferiría estar ahí hablando con Melissa y en una cámara ahí que le tiene un nombre satánico a estar con mis amigas cantando la canción. Yo decía si me siento así estoy en el lugar equivocado, y viene y remata el congelado de La Tóxica”, contó Yina Calderón.

Yina le regaló una peluca a Melissa Gate

Sin embargo, no fue lo único, pues en el turno de Emiro Navarro con Melissa Gate, ella le reveló al creador de contenido que Yina Calderón tuvo un detalle, al regalarle una peluca que le enviaron.

De acuerdo a Melissa Gate, es una peluca que a la DJ no le gustó y agregó que “en el fondo no es tan mala”, a lo que Emiro le indicó que cuando Yina habla de ella reconoce su potencial. “Si ella me trata con amor, respeto y sabiduría, yo también”, dijo Melissa Gate.