Yina Calderón le declaró la guerra a Norma Nivia tras el cine: “no me voy a quedar con esta”

La edición 66 de ‘La casa de los famosos Colombia’ trajo en esperado cine en el que los participantes descubrieron lo que sus compañeros hablaron a sus espaldas y uno de los casos presentados fue el de Norma Nivia con Yina Calderón.

Y es que semanas atrás el ‘Jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia’ los juntó en parejas y les tocó imitarse entre ellos. Melissa Gate y Yina Calderón fueron una de esas parejas.

Esto dijo Norma Nivia de Yina Calderón

Ese día Melissa Gate reventó en llanto diciendo que no quería imitar a Yina Calderón, pues no quería más problemas, pero Norma Nivia se sentó con ella a incentivarla a que lo hiciera.

“Yo ni sé cómo actúa ni como habla porque yo ni le presto atención”, dijo Melissa Gate en ese entonces a lo que Norma Nivia contestó “ella es toda ordinaria, es como brusca haciendo movimientos, siempre hablando súper ordinario, fuerte. Tienes que decir lo de hipócrita que siempre lo dice, siempre le dice a todo el mundo que es víctima. Aproveche la oportunidad para burlarse de ella y remedarla. Póngase un cul@ caído”.

Al ver lo que Norma le aconsejó a Melissa de inmediato Yina se incomodó y respondió “está muy mal que te metas con mi físico, porque le dijiste ‘hazte un cul@ caído’, siento que eso fue lo más pasado de toda esta película”.

Norma Nivia pide disculpas

Los famosos salieron del cine, y momentos después Norma quiso acercarse a Yina Calderón para hablar del tema, pero al estar afectada se negó por lo Norma Nivia le habló a las cámaras y pidió disculpas por haberse burlado de eso. Pero afuera Yina Calderón terminó llorando desconsoladamente delante de sus compañeras e indicó que no podía pasar lo dicho por Norma.

Yina Calderón amenazó a Norma Nivia

Al pasar los minutos Yina Calderón se enervó y se fue hasta el cuarto del líder que es ocupado por Mateo ‘Peluche’ y Norma Nivia, abrió la puerta y le advirtió en medio de gritos lo que hará “empezamos la guerra, porque yo no me voy a quedar con esto. ¡Yo no me voy a quedar con esta! ¡Bruja! Te voy a hacer la vida imposible, a mí no me importa irme de este programa ¡Bruja! ¡Bruja! Yo pensando que la mala era Melissa ¡Bruja!”.

Laura González y Karina García llegaron para sacar a Yina Calderón del cuarto del líder y llevársela a otra área de la casa para evitar una amonestación, mientras que Peluche le daba la razón por su molestia.