¿Indirecta para Selena Gómez? Justin Bieber volvió a llamar la atención con una publicación

Justin Bieber y Selena Gómez iniciaron su relación en el año 2011, momento en que Selena lo confirma durante una emisión de ‘The Ellen Show’, en ese entonces Justin tenía 15 y ella era un año mayor qué él, por lo que tiempo antes decía que era como un hermanito para ella. La relación fue tan mediática que le dieron su propio nombre “Jelena”, pero estuvo marcado por altibajos, rupturas y reconciliaciones constantes. Hasta el 2014 seguirían yendo y viniendo, también empezarían a estar involucradas más personas, entre ellas las hermanas Jenner, para el Festival Coachella de ese año.

En el 2015, entraría Hailey Baldwin a esa novela que ha durado tantos años, en un principio Justin resaltó que estaba soltero y que solo eran amigos, pero en el momento en que realmente le darían fin a “Jelena” fue en 2018 y meses después Justin se casaría con Hailey Baldwin de manera privada. A pesar de la ruptura, su relación sigue siendo tema de interés para muchos, y se ha reflejado en canciones de ambos artistas, como “Lose You to Love Me” de Selena y “Sorry” de Justin y ahora que ambos están comprometidos el hate de sus fandoms no cesa.

Por otro lado, Justin después de tres años de estar ausente de la música y la llegada de su pequeño Jack Blues ha revelado que está trabajando en música nueva, pero también ha estado muy activo en su cuenta de Instagram, donde no ha dejado de subir post e historias que no logran tener mucho sentido. Esto llamó la atención de muchos, pero lo que generaría preocupación fue el corto live que hizo este fin de semana que pasó, donde no tenía camisa y lucía raro, con los ojos hundidos mientras reproducía algunas demos crudas para sus fans en Instagram.

Este miércoles volvió a dar de que hablar, al subir un meme en el que se burlan de las mujeres que anuncia su compromiso de matrimonio en redes sociales. El chiste fue sacado de una escena de ‘El Señor de los Anillos’ con el personaje Sméagol, inmediatamente las fans de Selena interpretaron que este era un ataque hacia Selena. Por su parte, Justin ha seguido posteando muchas historias y fotos.