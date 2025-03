Padre de Hailey Bieber comentó cómo realmente se conoció la modelo con Justin Bieber

El matrimonio de Hailey Baldwin y Justin Bieber ha sido un tema de gran interés para el público y los medios de comunicación. Su relación, que comenzó con una amistad, evolucionó hacia un romance que culminó en dos ceremonias de boda. Primero, se casaron en secreto en un juzgado de Nueva York en septiembre de 2018, y luego celebraron una ceremonia más grande y formal con familiares y amigos en Carolina del Sur en septiembre de 2019.

Su unión ha estado bajo el ojo público, debido a que desde muy jóvenes ambos han estado expuestos al ser figuras del entretenimiento y sobre todo Justin Bieber ha demostrado como esto lo afectó considerablemente al no poder llevar su vida normal sin tener miles de paparazzi detrás de él. Por estos días, Hailey de nuevo ha sido blanco de críticas por un documental publicado en YouTube hace seis meses en el canal llamado Internet Oddities, donde titula: “La peligrosa obsesión de una década de Hailey Bieber”.

De este video se viralizaron algunos fragmentos en lo que durante 18 minutos buscan mostrar la evidencia y los detalles del supuesto plan que ha tenido Hailey desde su adolescencia para lograr estar con Justin Bieber, que desde sus 13 años se volvería muy famoso. A esto se le suma el rol de Selena Gómez, quien también para ese momento era famosa al igual que su relación con Bieber.

En el documental muestran cómo a medida que iba creciendo, y aprovechando la figura de su padre, el actor Stephen Baldwin, en el mundo del entretenimiento estadounidense, par acercarse a grandes figuras de Hollywood. Es por eso que las fans de Hailey en su defensa, compartieron una entrevista de Stephen Baldwin, quien cuenta cómo fue que se conoció su hijo con la estrella pop.

Las declaraciones de Stephen Baldwin sobre el matrimonio de Justin y Hailey

El fragmento compartido en redes sociales inicia con Stephen indicando que el padre y los tíos de Hailey son los hermanos Baldwin y que eran famosos mucho antes de que Justin Bieber tocara un escenario, razón por la que su hija ya tenía una experiencia con las alfombras rojas y con las celebridades de Hollywood. Años después empezaría a salir con amigos nuevos, entre ellos la hermanas Jenner (Kendall y Kylie) y también Jaden Smith, esto cuando ella tenía entre 14 o 15 años, donde también empieza su carrera como modelo.

Tiempo después llegaría la premier de la película After Earth de Jaden y Will Smith en el año 2013, momento donde Jaden salía con Kylie por lo que Hailey no dudo en acompañar a su mejor amiga. Posteriormente, se reunirían todos en un hotel en el que repentinamente apareció Justin, teniendo en cuenta que desde muy joven ha mantenido una sólida amistad con Jaden. Al ingresar, Justin saludo a Hailey y empezaron a conocerse de forma más profunda a pesar de que desde años atrás se solían ver en eventos sociales.

Al respecto, Badwiln indicó “Ellos reconectaron ese día, en ese escenario. Es cuando Justin había estado saliendo con diferentes personas, entonces él nunca había realmente experimentado salir con alguien como Hailey (...) La chica fue criada de cierta manera en la que no se trata de “”que tan grande es mi anillo”, se trata de “si yo puedo bendecirte o no y tú puedes bendecirme a mí.”“Sobre todo el actor hizo enfasís en los valores de su hija, quien nunca se fijó en lo material, sino que siempre estuvo dispuesta a conocer quién realmente era Justin.