Melissa Gate le cantó la tabla a Karina García en el juicio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante el día 67 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia’ se llevó a cabo el juicio liderado por Karen Sevillano en el que los participantes se acusaron entre unos y otros ante los sucesos del cine en el que se enteraron de lo que hablaron a sus espaldas.

Uno de los momentos más álgidos del cine fue cuando Karina García se enteró de lo que Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ Varela hablaron de ella, lo cual pasó por ofensas y descalificativos que no le gustaron a la paisa.

Karina hizo una encuesta para quedarse con Marlon o Mateo

En el juicio Karina García acusó a Mateo Varela de maltrato psicológico, ensañamiento y actos misóginos, y la defensora de él terminó siendo Melissa Gate quien expuso lo sucedido durante los días en los que Karina daba el paso de una relación con Marlon Solórzano.

“Hay un problema de atrás, que es el gusto que había de Mateo a Karina, de Karina a Mateo, esto nos deja un poco consternados a todos. ¿Cuál es el problema que yo veo? Karina de pronto quedó un poquito ardida, porque después que ella eligió a Marlon, evidentemente y no a Mateo, y voy a hacer una aclaración… ¡A ti sí te gustaba Mateo! Porque tú hiciste una encuesta con todos los participantes de esta casa, incluyéndome a mí, a ver por cuál de los dos te decidías o con cuál de los dos te quedabas. A Karina sí le gustaba Mateo porque uno no está preguntando por una persona con cuál quedarse si le gusta o no”, indicó Melissa Gate.

Agregó que luego Mateo empezó con Norma Nivia lo cual ha sido calificado por algunos participantes como una estrategia, ya que eran las intenciones de Mateo con Karina antes de entrar al reality según lo que Karina ha declarado. Melissa indicó que a su pensar Mateo es inocente de lo que se le acusa, pero momentos más tarde llegó la replica de Karina y un nuevo argumento de Melissa Gate.

Melissa Gate asegura que Karina se victimiza

“Karina está montada en una película que ella es la más chimba de la casa. Deja de hacerte la víctima, por favor”, dijo Melissa Gate ante las interrupciones de Karina García y con ello la intervención de Laura González quien secundó a Melissa Gate en sus acusaciones.

“Se victimiza demasiado, y se mantiene en una película que todo gira en torno a ella. Si Mateo le dice algo, es porque ella no le paró bolas. Si Mateo le dice algo es porque está ardido porque ella no le paró bolas, si Mateo cualquier cosa entonces es porque no le paró bolas y tienes que entender Karina que tú no eres el centro del mundo y está bien si tú eres linda, pero tampoco tanto”, acusó Melissa Gate.