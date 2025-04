Justin Bieber preocupa por su estado a sus fans después de hacer un live en Instagram

Justin Bieber estalla con paparazzi que lo seguía, pero este detalle de su look se robó las miradas

Justin Bieber es todo un ícono del pop, quien a pesar de que lleva gran tiempo ausente de la música, sigue teniendo la misma relevancia y sus fans están a la espera de un nuevo álbum. Esto, después de convertirse en papá al lado de su esposa Hailey Bieber, ambos han mostrado muy pocos detalles de su bebé, Jack Blues. A pesar de que ya tiene una familia conformada, algunas personas no ha logrado superar la relación que tuvo con la estrella pop, Selena Gómez. La relación de los dos cantantes en su momento fue tan sonada, que cuando Justin se mostró públicamente con Hailey no ha dejado de lloverle odio y múltiples acusaciones de que lleva años obsesionada con Justin.

Por otro lado, Justin ha revelado que está trabajando en música nueva, pero también ha estado muy activo en su cuenta de Instagram, donde no ha dejado de subir post e historias, con fotos de él, de su esposa y su bebé y otras que no logran tener mucho sentido. Esto llamó la atención de muchos, pero lo que generaría preocupación fue el corto live que hizo este fin de semana que pasó, donde no tenía camisa y lucía raro, con los ojos hundidos mientras reproducía algunas demos crudas para sus fans en Instagram.

Este video se volvió rápidamente viral, sobre todo en X, donde miles de beliebers expresaron su preocupación y otras señalaron que lucía completamente normal, defendiéndolo de cierta forma. A la par empezaron a decir que Justin se había dejado de seguir con Hailey, lo que disparó aún más la conversación. Este lunes, por medio de TikTok, Hailey tuvo que aclarar que aún se seguían y que todo está en orden entre ellos.

La modelo, de 28 años, comentó en una publicación donde afirmaban esto: “Es un fallo. No lo dejé de seguir. ¡Espero que te sirva!"