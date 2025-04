Jhonny Rivera alzó su voz para pedir casa por cárcel para Epa Colombia; “hay delitos más graves”

Ya son más de dos meses los que ha estado recluida en El Buen Pastor la influenciadora Daneidy Barrera más conocida como ‘Epa Colombia’; misma cuya situación ha despertado gran indignación para varios de sus fans y algunas personas públicas, dentro de ellas el cantante Jhonny Rivera quien aprovechó lo masivo de sus redes para promover una marcha a favor de la libertad o la casa por cárcel de la creadora de contenido.

Cinco años y dos años de prisión fue lo que la Corte Suprema de Justicia estipuló en contra de Barrera Rojas, por hechos vandálicos a una estación de TransMilenio que ella realizó y grabó en 2019, en épocas del Estallido Social, actos por los que está respondiendo por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en el servicio de transporte público y oficial y daño en bien ajeno; a lo que se le suma el pago de una multa cercana a los $700 millones de pesos y la imposibilidad de optar por el beneficio de casa por cárcel.

Tomada de la cuenta de Instagram de 'Epa Colombia' el 26 de marzo de 2024. Foto de Daneidy Barrera Rojas, ‘Epa Colombia’.

Son varias las figuras del mundo del espectáculo que se han solidarizado con la causa de ‘La Epa’, dentro de ellos el actor Omar Murillo, quien junto a su esposa Koral ha ido en frente del centro penitenciario a enviarle mensajes a Daneidy a punta de megáfono.

En esta ocasión, el intérprete de ‘Mi decisión’ hizo uso de su cuenta de Instagram, donde acumula 3,6 millones de seguidores para promover el apoyo a una marcha que se va a realizar el próximo miércoles 2 de abril:

“El 2 de abril va a haber una marcha en solidaridad con la Epa Colombia a las 11:00 a.m en el Edificio Kaysser, me parece que es un caso muy lamentable, yo no quiero profundizar en el tema, pero siento que hay delitos más graves con casa por cárcel. No quiero profundizar en el tema, pero los que la quieran apoyar pueden ir”, expresó el risaraldense.