Carolina Soto de ‘Día a Día’ mostró el tratamiento al que se sometió para combatir la alopecia

Hace 39 años la ‘Sucursal del Cielo’, Cali, vio nacer a una de las presentadoras más talentosas de Colombia, Carolina Soto, mujer que actualmente hace parte de la nómina ‘Día a Día’ de Caracol TV, misma que recientemente dejó atónitos a sus fans al mostrar la solución que encontró ante la perdida de cabello que la estaba azotando.

Más allá de su rol en las sets y frente a las cámaras, ‘Carito’ se ha hecho un nombre como figura digital, especialmente en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 3,7 millones de seguidores, la cual usó para mostrar el tratamiento al que se sometió para combatir la alopecia que estaba invadiendo varias partes de su cráneo.

Foto: Redes sociales

Por medio de una de sus historias, la esposa del ingeniero Germán González mostró que lleva varias semanas usando un shampoo y unas gotas especiales para darle solución a esta situación.

“Estoy aterrada porque se me ve mucho pelo, pura ‘lanita’ y antes yo no tenía patilla. Me he vuelto ‘La Peluda’, ya no se me ven las entradas. (...) Para mí la solución de todo es un tratamiento de cebolla en mi shampoo. Este tratamiento se me acaba rápido porque lo utilizo de dos a tres veces por la semana”, expresó la mujer que hace semanas atrás vivió uno de los dolores más grandes de su vida, la muerte de su mascota Praga.

“Juraba que eran extensiones, tienes el pelo divino. (...) En verdad yo pensé que solo era publicidad que hacían las famosas y la verdad que me creció después de una larga temporada con mi cabello en pausa y yo sé que aún me falta, pero me encanta lo que veo”, fueron algunos de los comentarios ante el nuevo aspecto de Soto.