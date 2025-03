Vestido de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’ generó opiniones por parecerse a Sullivan

Durante la gala 64 de ‘La casa de los famosos Colombia’ llegó uno de los momentos más esperados de la semana y no es otro que ver el vestido de Yina Calderón, pues en cada nominación, posicionamiento y eliminación derrocha excentricidad.

PUBLICIDAD

Lea también: La Liendra se despidió de sus compañeros ¿será el eliminado de ‘La casa de los famosos’?

Tal y como acostumbra en cada eliminación hace una presentación de desfile con los outfits de ella y de sus compañeros, y para esta ocasión más, pues Yina Calderón es una de las participantes de la placa de nominados por lo que apareció ataviada con una chaqueta en tonalidad azul y verde, junto a una falda larga con cola llena de llamativos detalles.

Vestido de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: redes sociales

“¿Ya vieron el mío?, como siempre yo primero muera que sencilla, bebé. Que si me voy me vaya extravagante, me vaya estrambótica, me vaya con mi mejor traje. Tengo una chaqueta futurista, mi corsé futurista y rosas en la falda”, dijo Yina Calderón.

Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se manifestaron por medio de las redes sociales y dieron su opinión sobre el nuevo vestido de Yina Calderón.

“Yina, querida, haberte quedado con el vestido de esta mañana”, “Yina quiere concurso para saber cual vestido que se ponga el Domingo es peor que el anterior JAJAJAJAJA”, “Me informan que hay escasez de papel celofán en las papelerías, al parecer lo usaron todo para realizar el vestido de Yina”, “Está mañana YINA estaba tan bien vestida con ese vestido negro en el brunch yo creo que la odia el diseñador jajajajjaja horrible tu vestido querida” y “Que pasará por la mente de Yina que dice que ese vestido está hermoso?😭😭😭😭😭😭😭😭 yo no puedo más", son solo algunas de las reacciones que destacan.

Vestidos de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’

Uno de los más llamativos fue un vestido amarillo que usó en las primeras semanas hasta llegar a un sombrero que desató diversas reacciones en redes sociales. Tiempo después lució un extravagante vestido con hombreras que no pasó desapercibido.

PUBLICIDAD

Yina Calderón en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

Yina Calderón y Melissa Gate en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Yina Calderón de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

La última extravagancia fue la semana anterior cuando apareció ataviada en chaqueta de cinta amarrilla en la que se leía la palabra “precaución”, y que tenía el mismo detalle en unas botas altas junto a su peluca de Úrsula.