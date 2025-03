La Liendra se despidió de sus compañeros ¿será el eliminado de ‘La casa de los famosos’?

Durante el día 64 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia’ se llevó a cabo el brunch, en La Liendra indicó que le daba mucha nostalgia porque sabe que se podía ir, por lo que en medio del desayuno de los nominados abrió su corazón con sus compañeros que están en la placa.

PUBLICIDAD

Lea también: Eliminado de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, uno de ellos saldrá del reality de RCN

La Liendra sigue con el temor que lo embargó semanas atrás cuando llegó por primera vez al cuarto de eliminación del que regresó de último con el 6,48 % de los votos en lo que fue la doble eliminación. El poco porcentaje logrado por La Liendra lo llevó a llorar desconsoladamente y a cuestionarse el motivo de la baja cifra.

La Liendra llora en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

“Lo que les puedo decir ahora, es algo que no les diría en cualquier otro día. Entonces yo sí quiero como revelar esos sentimientos y es que… Flaquito, gracias. Gracias por todos los consejos, por abrirte conmigo, por la confianza, te admiro mucho. Si me llego a ir, fuiste una parte muy importante para mi historia acá. Y en muchos momentos no te has dado cuenta, pero me has levantado el ánimo de algunas formas y te lo quiero agradecer”, dijo La Liendra a Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.

Seguidamente agradeció a Mateo ‘Peluche’ Varela por estar siempre con él y secundarlo en sus ideas, así como ayudarlo y en especial ser una parte fundamental en su juego y tras esto le dijo unas palabras a Yina Calderón.

“Gracias, Yina, porque de verdad que te conocí, y conocí una parte de ti que nunca pensé que iba a conocer. Si llego a salir, creo que de las cosas más difíciles de explicar es decirle a mi alrededor que Yina Calderón tiene una personalidad o un aspecto que me cayó bien. Va a ser algo muy difícil que me crean, pero me voy a tomar el tiempo de explicar el porqué, gracias por esas ideas y cada cosa”, le dijo La Liendra a Yina Calderón.

Tras esto le dio unas palabras a Lady Tabares, Camilo Trujillo y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas. Por otra parte, les dijo a sus seguidores que él decepciona en los confrontamientos porque no es bueno diciendo las cosas y afrontando porque se pone nervioso y le da taquicardia.

PUBLICIDAD

La Liendra en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Es de recordar que La Liendra pasó directo al cuarto de eliminación por la sanción del ‘Jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia’ tras desnudar a Camilo Trujillo quien también está en la placa de nominados con Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, Lady Tabares, Mateo ‘Peluche’ Varela, Yina Calderón, tras la anulación de su salvación por Karina haberla revelado, y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas.