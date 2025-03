Ella es ‘Pocahontas’ la hermosa y talentosa novia de Wilder Medina

El antioqueño Wilder Medina es de los pocos exfutbolistas que ha podido extender su imagen más allá del balompié, ya que actualmente quien fuese delantero del Deportes Tolima se ha consolidado como una reconocida figura digital en la red TikTok. Pero detrás de todo esto está su alma gemela, a quien cariñosamente llama ‘Pocahontas’.

‘El mostrico del gol’, así lo conocen a Wilder en la plataforma china, misma en la que acumula 151.000 seguidores en la que recientemente mostró cómo fue su debut como asistente técnico, trabajo que está realizando junto a una leyenda de la Selección Colombia, Carlos ‘La Gambeta’ Estrada, colega con el que dirigen el Atlético Chía, perteneciente a la Copa Trinche.

La amada ‘Pocahontas’ de Medina es la encargada de administrarle las redes al goleador que pasó por equipos como Atlético Huila, Envigado, Santa Fen y Patriotas, talentosa mujer que es la madre de sus dos pequeños hijos, Samuel y Mateo.

Pero su labor como ‘community manager’, no es por lo único que destaca la pareja de Wilder, ya que, entre otros datos estudió para ser profesional en HSEQ (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad); a lo que se le suma sub faceta como empresaria siendo dueña de una boutique en la que vende ropa y artículos de belleza.

Wilder Medina arremetió contra la Selcción Colombia de Néstor Lorenzo

Tras la derrota frente a Brasil y el empate contra Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla, Wilder dio su opinión sobre los dirigidos por Néstor Lorenzo:

“Caímos por una desatención, pero eso nos viene pasando, desatentos iniciando el partido los primeros 15′ minutos que es vital en un equipo, en el fútbol amateur también se ve eso. Empezamos a mejorar con el balón, la clave era quitarle el balón a Brasil, le hicimos daño, recuperamos el balón en zona de ellos y la tuvimos muy cerca. (...) Camilo Vargas estuvo muy bien y al final nos pasa lo mismo que nos ha pasado en los últimos partidos, las desatenciones y no hay nada que hacer. (...) Hay jugadores que no deberían estar, hay otros que están porque están en el mejor rendimiento en sus equipos. ¿Por qué no los ponen a jugar? Si ‘Lucho’ y James están cansados porque ya han hecho un desgaste, ahí tenemos a Quintero y Marino Hinestroza".