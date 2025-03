Wilder Medina debutó como asistente técnico de leyenda de la Selección Colombia

Por el Fútbol Profesional Colombiano han pasado miles de jugadores, pero pocos han podido extender su imagen más allá de la ‘pecosa’ dentro de ellos Wilder Medina, exfutbolista que es toda una sensación en las redes sociales, plataformas en la que recientemente mostró cómo fue su debut en el cuerpo técnico de un equipo.

Fueron 121 goles los que Medina marcó en su carrera como profesional, tantos que realizó estando en las filas de equipos nacionales como el Atlético Huila, Envigado, Santa Fe, Patriotas, Tolima y Santa Fe; asi como otros oncenos internacionales como el Barcelona de Ecuador y el Sport Boys Warners de la liga de Bolivia.

Este reconocimiento en lo deportivo y su innegable carisma fueron los detonantes para que Medina ya tenga en TikTok más de 153.000 seguidores, web china en la que es reconocido como el ‘Mostrico del Gol’.

Precisamente en uno de los más recientes videos publicados en su perfil, el antioqueño reveló que ya está teniendo sus primeros pinos como miembro de un equipo técnico, siendo el asistente nada más y nada menos que de una gloria de la Selección Colombia, Carlos ‘La Gambeta’ Estrada, hombre que dirige el equipo Atlético Chía, que hace parte de la Copa Trinche.

Mediante un clip que superó rápidamente las 100.000 reproducciones, Medina mostró el compromiso que tiene con este club deportivo, mostrándose como una de las figuras más calmadas de la institución y dándole sabios consejos a sus dirigidos.

“Pronto lo veremos dirigiendo su propio equipo”, “Mi sueño es jugar con el ‘Mostrico del Gol’”, “Debería prepararse para dirigir la Selección”, “Muchos quisieran tener la calidad del Mostro”, y “Que bueno que ya andas limpio Wilder”, fueron algunas de las reacciones en el clip.

Wilder Medina se fue en contra de los jugadores de la Selección Colombia

Tras la derrota frente a Brasil y el empate contra Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla, Wilder dio su opinión sobre los dirigidos por Néstor Lorenzo:

“Caímos por una desatención, pero eso nos viene pasando, desatentos iniciando el partido los primeros 15′ minutos que es vital en un equipo, en el fútbol amateur también se ve eso. Empezamos a mejorar con el balón, la clave era quitarle el balón a Brasil, le hicimos daño, recuperamos el balón en zona de ellos y la tuvimos muy cerca. (...) Camilo Vargas estuvo muy bien y al final nos pasa lo mismo que nos ha pasado en los últimos partidos, las desatenciones y no hay nada que hacer. (...) Hay jugadores que no deberían estar, hay otros que están porque están en el mejor rendimiento en sus equipos. ¿Por qué no los ponen a jugar? Si ‘Lucho’ y James están cansados porque ya han hecho un desgaste, ahí tenemos a Quintero y Marino Hinestroza".