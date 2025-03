Yaneth Waldman reveló que vio la muerte de frente en 2024 por delicada situación con su salud; “nadie sabía”

Hablar de la televisión colombiana es hacer un apartado en la vida y carrera de la bogotana Yaneth Waldman, mujer que se ha dado el lujo de trabajar para varios canales, dentro de ellos RCN, Caracol y Nickelodeon. Justamente la mujer que interpretó a ‘Yaneth de Prciado’ en ‘Aquí no hay quien viva’ ha generado gran conversación luego de revelar que vivió una experiencia cercana con la muerte, algo que no le había contado a sus seguidores.

PUBLICIDAD

Waldman se convirtió en las más reciente invitada al pódcast ‘Menopausicas ¡y qué!‘, en el que dejó sin palabras a las entrevistadoras y quienes siguen el audiovisual, luego de dar a conocer que por poco parte de este mundo terrenal por una septicemia.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> “Espectacular”: Día a Día presumió las lujosas remodelaciones que hicieron en su set de Caracol

Yaneth Waldman Instagram

“En agosto tuve un problema de salud verraco, estuve 15 días hospitalizada en la Clínica Santa Fe con una septicemia. Mandaron a venir a mis hijos y tuve una manguera y una bolsa seis meses, nadie se enteró, la tuve que sufrir. (...) Tengo otro ombligo; nadie se enteró, no porque me diera pena, simplemente porque no me gusta victimizarme. Seguí en mis redes, estaba en 50 kilos, duro como un hijuemadre, entendí la mente de un suicida, entendí que es mucha la desesperación. Jamás uno no puede juzgar a una persona que se quita la vida. (...) El día que acepté mi bolsa que la amé ese día me mejoré. (...) Yo tuve una muerte clínica en el año 94 trabajando con Pacheco”, expresó Waldman frente a los micrófonos.

Al observar este clip, una de sus más grandes amigas, Andrea Serna, decidió enviarle un mensaje de apoyo en el que expresó: “Vivimos momentos contigo el año pasado, nuestra admiración por ti creció al infinito, verte reponerte, tu actitud durante los meses que tuviste que lidiar con todo, viajamos; mejor dicho eres una dura”.