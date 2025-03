Novia de ‘Negro’ Salas le lanzó dardo a las ‘Chicas Fuego’ tras entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

La gala 60 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ trajo la llegada de Ana María Espinosa quien es la novia de Luis Fernando ‘EL Negro’ Salas, y llegó como parte de la actividad de congelados.

La novia de ‘Negro’ Salas indicó que estaba feliz de verlo y que iba en representación de su familia, que le aseguró los están apoyando en su totalidad. De inmediato le pidió un poco más de ánimo, pues aseguró que lo ve bajo de nota.

“Dala toda, tú tienes muchos para dar, no dejes que nada ni nadie opaque esa luz que tú tienes. Recuerda todo lo que has aprendido con Jade, reconecta tu poder interior, tú eres un ser humano maravilloso, tienes un corazón gigante, juega bonito como lo vienes haciendo, desde el respeto, siendo un hombre caballeroso y servicial como eres tú, porque tú estás siendo genuino”, dijo la novia de Negro Salas.

Luis Fernando 'El Negro' Salas y Ana Maria Espinosa Foto: Instagram @anaespinosara

La indicó que, pese a que a él le gusta vivir en armonía con su entorno y vibrar bonito con todos, le pidió no forzarlo ya que considera que hay personas que no lo reciben bien. Y que las únicas personas que saben el recorrido de la relación que tienen solo son ellos dos.

“Quiero verte tranquilo, no quiero verte angustiado, disfrútate el proceso, tú tienes mucho para dar. Lavaplatos, se les quiere, gracias por querer a mi negrito. Actores, gracias por todo por quererlo, Melissa no está, pero también el agradezco por tener buenos detalles con el Negro. Y a las Chicas Fuego les quiero decir, yo sé que esto es un juego, pero uno puede ser contundente y directo con respeto, no hay necesidad destruir para poder brillar, muchos éxitos a todos”, finalizó la novia de ‘Negro’ Salas.