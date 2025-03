Falcao celebró a rabiar la victoria del ‘kinder’ de González en el clásico contra Santa Fe

El Millonarios de David González levantó cabeza contra su eterno rival, Santa Fe, equipo al que derrotó en la noche del pasado miércoles 26 de marzo, onceno ‘cardenal’ que le había ganado el primer clásico del año a los azules días atrás. Ante esta alegría y a pesar de estar lesionado, el delantero Radamel Falcao García no pudo ocultar su emoción por la victoria y así lo dejo ver en una emotiva publicación.

“Los clásicos no se juegan, se ganan”, bajo este lema salieron ‘embajadores’ y ‘santafereños’ a la grama del Nemesio Camacho el Campín, cotejo que se sentía parejo hasta que en el minuto 29′, Santiago Mosquera de los ‘rojos’ salió expulsado tras cometerle una fuerte falta a Steven Vega.

Lesión Stiven Vega en Millonarios vs Santa Fe Capturas de pantalla tomadas de Win Sports

A pesar de estar con 10 futbolistas los dirigidos por Francisco López lograron mantener el marcador en ceros hasta el fin del primer tiempo; pero a pocos minutos de la segunda etapa, el juvenil Luis Marimón del ‘ballet azul’, le infló la red a Mosquera Marmolejo; gol que fue antecedido por un remate cruzado de Kevin Palacio, tanto que finiquitó el 2-0 y por ende una victoria que deja a ’Millos’ en la quinta posición de la tabla por debajo de Junior.

Aunque no estaba en el campo, Falcao no se perdió ni un solo detalle del ‘picado’ y celebró a rabiar los goles de sus compañeros, a lo que se le sumó un emotivo gesto que tuvo con el equipo en su cuenta de Instagram donde acumula 17,9 millones de seguidores; allí compartió una historia en la que resaltaba el video de uno de los patrocinadores acompañado por la frase “Siempre Millonarios”.

Falcao Captura Instagram: @falcao

La baraja se mueve diferente por el lado de Santa Fe, ya que esta derrota le quitó las ilusiones de escalar en el primer escaño de la tabla de posiciones, quedándose en el tercer puesto con 19 puntos, eso sí, con un partido más que el líder Atlético Nacional.