Santa Fe todavía no ha anunciado el fichaje de Jorge Bava porque no lo ha concretado, según periodista de ESPN

Ha pasado exactamente un mes desde la salida de Pablo Peirano y Santa Fe todavía no ha anunciado a su director técnico, pese a que múltiples versiones de la prensa dan por hecho la llegada del uruguayo, Jorge Bava.

Horas previas al clásico 320, se reveló por qué todavía no han anunciado a Bava.

Pese a que Francisco López ha tenido un buen rendimiento desde que asumió como técnico interino del ‘León’, él mismo fue consciente que estaría únicamente mientras consiguen al nuevo entrenador, y todo parece indicar que sí será Jorge Bava, quien ha pasado por equipos como León (México) o Liverpool (Uruguay).

La razón por la cual todavía no han hecho el anuncio de su fichaje, no tiene que ver con los partidos contra Millonarios, pues de hecho, ni siquiera han concretado la contratación, según aseguró Alejandro Gamboa, periodista de ESPN, quien aseguró que todavía hay un problema con la visa de trabajo.

La directiva ‘Cardenal’ estima que Bava pueda dirigir el próximo domingo contra Unión Magdalena, pero será cuestión de tiempo para saber si lo lograrán:

“Hoy Jorge Bava estuvo en la sede administrativa de Santa Fe. Hay acuerdo entre las partes en todos los aspectos; sin embargo, aún no ha podido firmar porque no tiene la visa de trabajo. Están a la espera de este documento para que pueda dirigir el domingo”.

¿Qué piensan los hinchas de Santa Fe de la llegada de Jorge Bava?

Publimetro Colombia, previo al clásico capitalino que ganó Santa Fe 3-2, salió a las calles y le preguntó a los hinchas del ‘León’ por la llegada de Jorge Bava a la dirección técnica.

Algunos se mostraron positivos con su llegada, otros prefieren no ilusionarse y también hay quienes se mantienen firmes en que les hubiera gustado que mejor llegara Rafael Dudamel.

