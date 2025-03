Esto pasó entre Karina García y Laura González, la nueva habitante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Todo está listo para que Laura González la nueva participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ingrese durante la gala 61 del reality de RCN e inicie lo que pudiera ser mucha tensión por las diferencias que tiene con Karina García.

Durante una entrevista en RCN Radio Colombia reveló que su relación se acabo por Karina García sin decir su nombre. Precisó que ella conoció a su pareja en Barranquilla y que por cosas de su trabajo se fueron a vivir a Río de Janeiro.

“No alcancé a llegar al altar, me separé antes de…mi relación se quebró por una persona que incluso ahorita está en La Casa de los Famosos. Alguien que en este momento está siendo muy vira. Es pelinegra, bajita, paisa y el apellido termina en ‘A’”, dijo Laura González.

Laura González descubrió la infidelidad por una foto de Karina García

Indicó que durante ese proceso ella iba y venía de Brasil a Colombia por negocios que tienen y que en una de esas vio una publicación de Karina García en un vestido corto en color rojo desde la casa que compartía con su prometido.

“En ese lapso, veo que esta persona está en mi casa. Esa es mi casa, se las presento. Esa mesa la escogí yo, la decoración y todo. A mí se me vino el mundo, yo estuve incluso de psicólogo. Cuando yo me entero yo tenía esas extensiones en el cabello que se pegan, y yo me las arranqué porque fue para mi durísimo, a mí me quedaron huecos en la cabeza. Ahí empiezo yo un tratamiento psicológico, porque fue el hombre de mi vida por decirlo así, yo vuelvo con él tres meses después”, dijo Laura González.

Indicó que nunca se ha visto con ella persona, pero que Karina García sabe perfectamente quien es ella, pero esto cambiará cuando entre a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en medio de lo que ha sido la posición de los televidentes del formato quienes aseguran que RCN está en contra de Karina García.

Juan Estaban ‘El Carachito’ Domínguez, ex de Laura González, se pronunció

El hombre en medio de la disputa entre Karina García y Laura González es el futbolista Juan Estaban ‘El Carachito’ Domínguez quien ya se pronunció en las redes sociales sobre lo que pudiera ser una nueva polémica cuando su ex entre a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Es en serio. Ahora si me va a tocar hablar porque la gente me está diciendo muchas cosas a mí”, escribió Juan Estaban ‘El Carachito’ Domínguez en una de sus historias de Instagram con imágenes de Karina García y Laura González.