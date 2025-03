Televidentes de RCN piden soltar a Karina García tras la llegada de la nueva habitante a ‘La Casa de los Famosos’

Al finalizar la gala 60 del reality de RCN, durante ‘El After’, las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrio anunciaron que Laura González es la nueva participante del ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Laura González es una modelo y empresaria de 34 años, que llega a la competencia y tal parece que, con un norte bien definido, que no es otro que hacerle la guerra a Karina García, quien en la actualidad es la líder de la semana.

¿Qué pasó entre Karina García y Laura González?

En el clip de presentación Laura González indica que “no haré parte de las Chicas Fuego” y sobre si es amiga o no de Karina García indicó que “no soy amiga de Karina y no seré amiga de Karina” a lo que agregó que es su enemistad “voy a ajustar una deuda muy pendiente dentro de La casa de los famosos. Esa deuda se llama Karina García oficial con doble L. No se puede decir que es un ser de luz cuando has acabado un matrimonio”.

Indicó que llega soltera y que ninguno de los hombres en competencia la atraen físicamente, pero subrayó que su llegada es para desenmascarar a los participantes de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Crtiican ingreso de Laura González a ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’

La publicación de la presentación de Laura González derivo en una ola de reacciones por los más fervientes seguidores del reality de RCN quienes se fueron contra el canal, pues aseguran que ya es personal la situación con Karina García, y piden dejarla tranquila.

Laura González desde las redes sociales Foto: Instagram @laugonzalezdiaz

“¡Lo de Karina es personal amigosssss! 😂 Una tras de otra en contra de ella, definitivamente es la ‘Guerrera de Dios’ en esa casa. Ayyy suéltenla ya olaaaa… 🥹“, “Nunca vi un canal acatar tanto a una mujer como RCN ataca a Karina García 🤦🏻”, “Nenaa la otra semana TE VASSSS😂 con la mujer leal noooooo, con la niña no! Atrevida y lo sabes!” y “Lo del jefe con Karina ya es personal 😢😢😢😢😢😢" y “Ya es absurdo lo que le hacen a Karina, el unico congelado que tuvo fue para humillarla y ahora entran a una persona para que le haga la vida de cuadros. Ya sueltenla un poquito, que necesidad de humillarla más”, son solo algunas de las reacciones que destacan.