Carla Giraldo reprendió a Norma Nivia en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Durante el capítulo 59 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo sostuvieron una conversación con los participantes que siguen en pie en el reality de RCN para hablar de los llamados de atención que siempre hacen en el posicionamiento.

PUBLICIDAD

Lea también: Fernando ‘El Flaco’ Solórzano comparó a Yina Calderón con La Segura en ‘La Casa de los Famosos’

Y es que como es de recordar esta es una actividad que se hace momentos antes de que los nominados pasen a la sala de eliminación en la que cada uno de los salvados da los motivos por los que quiere o considera que determinado participante debe salir de competencia.

“Les voy a decir cuál es mi sinsabor, por ejemplo, Alerta, después del posicionamiento yo escuché una conversación contigo Fernando, con Norma, donde Norma te decía ‘es que a usted lo dejaron que mamara gallo porque usted es comediante’. No, la verdad es que no teníamos tiempo, en ese momento, pero para mí el posicionamiento es algo que se debe llevar con seriedad. Y no importa lo que vayas a decir, yo nunca he escuchado a Fernando ofender en esa casa y siempre se ha posicionado con altura y seriedad”, dijo en primera instancia Carla Giraldo.

Carla Giraldo de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @cabadangel

Seguidamente indicó que es un juego y que hay que respetarlo, y reiteró que ellos se están defendiendo solos, por lo que pidió respetar las reglas del juego y que para ello pueden aconsejar con seriedad que merece y amerita. Además, pidió un poco más de respeto en los posicionamientos tal y como lo sugirió Faenando Solorzano.

“Recuerden que ustedes, todo lo que dicen allá adentro, a nosotros nos llega al corazón porque nosotros y todo un equipo aquí, está pendiente de ustedes las 24 horas, ustedes son lo más importante y siempre los vamos a cuidar, no los tiramos ahí a mansalva y al agua ni para que se odien, Norma. Los ponemos ahí porque al final esto es un juego de confrontación y no nos confrontamos con nuestros compañeros, también nos confrontamos nosotros mismos con esa realidad que vivimos ahí. Ya están todos en placa Norma, ahora sí te le puedes posicionar a la persona que tú quieras”, remató Carla Giraldo.

Norma Nivia desde 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagran @lacasadelosfamososcolombia1

Luego, indicaron algunas de las directrices que se llevarán a cabo esta semana y le indicaron a Karina García que no iba a nominar, pero sí ponerle un candado a uno de los participantes en placa de nominados para enviarlo de manera directa al cuarto de eliminación.

Finalmente precisaron que la nominación será distinta a la de otras semanas al estar todos en placa, pues esta vez se trata de una votación en positivo, es decir, esta vez no será para salir, sino para quedarse dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.