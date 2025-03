Fernando ‘El Flaco’ Solórzano comparó a Yina Calderón con La Segura en ‘La Casa de los Famosos’

Los días siguen pasando dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y las rivalidades no se han hecho esperar, pues algunos han acentuado más su personalidad y posición respecto a diversas situaciones dentro del reality de RCN y ese precisamente ha sido el caso del actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.

El reconocido actor sostuvo una conversación con Alerta en la que estableció una comparación entre Yina Calderón y Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, en lo que fue su paso por la primera temporada del reality de RCN.

La Segura en 'La Casa de los Famosos' Colombia Foto: X.com @canalRCN

“El año pasado, cuando La Segura, yo decía si yo estuviera ahí me le enfrentaba a La Segura. Ahora estoy aquí y tengo que hacer lo mismo que yo pensé el año pasado. La Segura era igualita, esa se creía la vaca que más cagab@. Y entonces, ya estaban llegando a la final, y está con Karen, ellas eran llaves, como decir Karina y Yina. Con el mismo cuento del chisme, el mismo esquema, hacían un programita. Y estaban los tres, y estaba el pealo, un pelao que no tenía seguidores, no tenía nada, ya estaban al final y la descabezaron, a la que tenía 20 millones de seguidores. Usted no puede premiar la grosería hermano”, dijo Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.

¿Le tienen miedo a Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Seguidamente se refirió a las caras que Yina Calderón hace durante la gala central, e indicó que puede ser inteligente, pero que la parte negativa la sobrepasa. Precisó que él está en el mismo nivel de Melissa con respecto a Yina, es decir, la odia. Por otra parte, agregó que no dudó en reclamarle los sucesos en los que Yina se movió.

José Rodríguez, Melissa Gate y Yina Calderón en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“Ese vestido que se puso ayer para amedrentar. No pues… ¡Ay qué miedo! Ellos saben quién es ella ¿quién se le ha parado a ella? Dígame usted de Liendra, de José, de Camilo, de Peluche, de Emiro quién se le ha parado ¡Nadie! A ella le tienen miedo. Pero hermano, da miedo. Esa mujer tiene jodi@ esta casa ¿Usted por qué cree que se compartan esas peladas así? ¿No ha visto que siempre que va a hablar una de ellas viene y se mete? Esa mujer es tenaz. Yo cuando pasé por esa puerta solamente pensaba en eso, tengo que encontrarme otra vez a esta malparid@”, agregó Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.