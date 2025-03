Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, mostró su lujosa celebración de cumpleaños; su esposo e hijo fueron protagonistas

Caracol Televisión es un canal nacional bastante reconocido en el país, ya que con el paso de los años se ha convertido en el líder cuando de audiencia se trata llevando año tras año toda una serie de producciones de entretenimiento que se han quedado en el corazón de los colombianos. Tal y como lo es ‘Yo me llamo’, un ‘reality’ de imitación que en este 2025 cumplió 10 años al aire, contando en varias de sus temporadas con la presentación de Melina Ramírez, quien recientemente mostró su lujosa celebración de cumpleaños.

¿Cuántos años tiene Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

Melina Ramírez tiene 35 años de edad, dándole paso a su celebración el 22 de marzo. Aunque todo indicaría que la celebración se pospuso unos días, lo cierto es que la caleña no pasó de largo celebrar un año más de vida por todo lo alto. Pues según lo compartido por medio de sus redes sociales, esta contó con un pastel recatado, pero con detalles que hacían alusión al festejo, así como también un lugar especial para los pasabocas, donde la felicidad por parte de los invitados fue la protagonista.

Pero, quienes tampoco se quedaron atrás fueron su hijo, Salvador, quien aprovechó para probar el pastel y también el esposo de Melina, Juan Manuel Mendoza, que habría sido el principal impulsor de la misma.

“Celebré mi vida con las personas que más amo y que más me aman. Recordamos que la familia es lo primero, de no dar nada por sentado y de vivir siempre con la consciencia que la vida merece”, fueron las declaraciones que añadió Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’.

¿Por qué Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’ se quebró con su empresa?

Hace pocos días, Melina Ramírez confirmó el cierre de su empresa, como lo era ‘Go Up’, de productos proteicos especializados para mujeres en estado de embarazo y lactancia. “La importancia de cerrar ciclos y de también, aprender a despedirse (aunque duela). A veces soltar un sueño, es la única manera de abrirle la puerta a uno mucho más grande”.

Si bien, la presentadora de ‘Yo me llamo’ sostuvo que fue una de sus más grandes alegrías durante cinco años, además aconsejó a las personas que entiendan de los riesgos de llevar a cabo un nuevo emprendimiento.