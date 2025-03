Hija del novio de Aida Victoria presume el embarazo de la influencer: “Te espero niño de mis ojos”

Después de meses rumores, en la noche del miércoles 19 de marzo, la influencer Aida Victoria Merlano confirmó su embarazo al lado de su novio, Juan David Tejada, por medio de sus redes sociales donde posteó un video con el que hizo una publicidad para terminar mostrando su pancita de embarazada. Algunas de las palabras de la influencer en el video fueron: “Porque la adversidad resulta convirtiéndose en el taller donde construimos a la mujer que vinimos a ser, y a pesar de todo, siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanza en los senderos más adversos”. Además, de que este fin de semana hizo la revelación de género de su bebé acompañada de sus amigos y familiares, esto en una reunión frente al mar con una decoración que hacía alusión a los dos géneros, tanto niña o niño.

Finalmente, el resultado fue que iba a ser niño, en donde se pudo ver a la pareja a la expectativa y luego llegó la gran noticia por medio de una explosión de confeti de papel azul. Merlano indicó que ella presentía que sería niño y que su instinto como madre se lo decía. Adicionalmente, quien se encargó de postear más detalles de la revelación fue la hija de Tejada, se trata de Sara Tejada que primero posteó en su tiktok una foto donde se le ve dándole un beso a la panza de Aida y con la descripción de “Hermanita feliz”.

En otro de los videos, Sara sale tomando la mano de su padre y al lado de él Aida en la playa, además de consentir mucho la panza de la influencer. Finalmente, en su Instagram, se mostró de manera personal con lo que siente con la nueva llegada: “Desde el momento que me entere de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles. Hermanito de mi corazón, Emi aún no te conozco y ya te adoro con mi vida. Me da demasiada alegría que llegue a un niño a la familia, cada día me imagino cómo será verte (...) Eres el mejor regalo que pudieron darme.” Fueron algunas de las palabras de Sara.