Vestido de Yina Calderón mantuvo en “precaución” a los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala 57 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ llegó uno de los momentos más esperados de la semana y no es otro que ver el vestido de Yina Calderón, pues en cada nominación, posicionamiento y eliminación derrocha excentricidad.

Para esta ocasión apareció ataviada en chaqueta de cinta amarrilla en la que se lee la palabra “precaución”, y que tiene el mismo detalle en unas botas altas junto a su peluca de Úrsula. “Hoy me veo más caché. Me gusta todo lo que se ve, se nota y me gusta hablar con los vestuarios, así que vamos con preocupación”, dijo Yina Calderón a Marcelo Cezán y Carla Giraldo cuando le preguntaron por el vestuario.

Vestido de Yina Calderón en cinta amarilla Foto: RCN

Tal y como era de esperarse el vestido de Yina Calderón no pasó desapercibido por los televidentes y las reacciones no tardaron en llegar. “Yina es el crimen de la moda, peligro ⚠️“, “Yina todos los domingos hace de un personaje distinto”, “Ni Kim Kardashian salió bien librada con este atuendo ahora tu Yina! ¡Ni Kim se atrevió a tanto!”, “¿De dónde, de donde sacan esas modas? Pregunta sería" y “Yina no colabora”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Los televidentes hicieron mención a Kim Kardashian quien lució un traje similar para el Fashion Show de Balenciaga que se llevó a cabo el 24 de febrero de 2022 en Milán, Italia.

Sin embargo, no es la única referencia, pues Lady Gaga ya lo había usado para el video de ‘Telephone’ con Beyoncé, en las escenas de la cárcel, pues cubrió parte de su cuerpo con la cinta. Pese a esto quien lo había hecho antes fue la mexicana Paulina Rubio en el video de ‘Algo Tienes’ del año 2004.