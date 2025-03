Sofía Avendaño le dio con todo a Yina , Karina, ‘Negro’ Salas y Norma Nivia

Tal y como se esperaba Sofía Avendaño, la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ regresó al programa mediante u congelado con el que hizo temblar a mas de uno de los participantes.

Inicialmente le llegó a Melissa Gate a quien agradeció por hacerla libre, y la coronó como la reina de la casa, dándole una corona a la participante, “juega sola, que tú aquí no tienes amigos”. Seguidamente habló con Yina Calderón a quien le dio noticas de la demanda que tenía en su contra.

“Yina, hiciste una promesa conmigo en el beauty, que me ibas a dejar quieta, pensé que lo había cumplido y no me sacas de tu boca, yo te creí, te quité la demanda ¿sabías?, por tu comportamiento bueno en esta casa, por favor, sácame de tu boca, yo ya salí. Y no vengas a decir que yo soy un personaje, porque yo soy una mujer trans que trato de representar de la mejor manera y con respeto y con calores lo lindo que es ser una mujer, a diferencia tuya que te mantienes disfrazada”.

Entre tanto, a Karina García le dijo que no iba a desenmascararla por los recuerdos bonitos que tiene con ella, pero le recomendó brillar, con chispa, por ser esa mujer que hace reír y que divierte. “Hace dos meses salí, y todavía me tienes en tu boca hablando mal de mí. Brilla por lo bonito que tú tienes, que tienes mucho para dar, pero suéltame que yo te suelto”.

Luego llegó el turno del actor Luis Fernando ‘El Negro’ Salas, a quien le reclamó por unas palabras que dijo este durante el brunch, por lo que de inmediato le dijo “dijiste ahora en el brunch que yo no iba a dejar de ser un hombre así yo me vistiera de mujer, a tu masculinidad frágil le digo: bienvenido a la comunidad. Debiste llamarte lavaplatos, sabes por qué, por lo cocinero que eres y ojalá te vayas”, dijo Sofía Avendaño.

Pero justo cuando el ‘Jefe’ le pidió salir de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se acercó a Norma Nivia quien estaba de pie y dijo “me decepcionaste, pídele perdón a Melissa ¡Te falló! Todos se traicionaron, los veo en el cine”.