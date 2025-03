Presentador de Caracol contó cómo va su vida tras haberse recuperado de un agresivo cáncer

Si se habla de programas de la televisión colombiana, Santiago Rodríguez es uno de los presentadores y actores que más se ha ganado protagonismo por su participación en producciones como ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ y ‘Casados con Hijos’. Lamentablemente, el actor fue diagnosticado con un agresivo cáncer con el que lidió y del que se recuperó. En sus redes sociales compartió un especial mensaje de como está en el momento su salud.

El actor fue diagnosticado en 2018 luego de que Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol le sugiriera ir al médico, ya que estaba muy pálido; tras un proceso de evaluación, los médicos le indicaron que padecía de Leucemia.

Tras ser paciente de trasplante de médula ósea, el actor comparte reflexiones en sus redes sobre lo que trajo la enfermedad a su vida y lo que cambió. En esta oportunidad celebró los seis años de estar libre de esta enfermedad: “Derrotar a la leucemia, pero aprender sin rencor de ella, me hace sentir orgulloso de las cicatrices que llevo en mi alma y el cuerpo porque me recuerdan que vivo intensamente. Pocas cosas en el mundo son tan poderosas como la positividad. Una sonrisa. Una palabra de optimismo y esperanza. Un tú puedes hacerlo cuando las cosas van mal y le agradezco por eso a mi niño interno que nunca me ha abandonado y me lo ha permitido todo con felicidad”.

El actor ve las posibilidades que tiene de volver al mundo de las pantallas y de compartir su experiencia de vida con otros pacientes oncológicos que están pasando por esta dura enfermedad y que quieren encontrar actitud positiva en este escenario que se puede percibir como negativo.