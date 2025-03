“Me emociona mucho”: Emmanuel Restrepo celebra su prenominación a importante galardón

El talentoso actor Emmanuel Restrepo no ocultó su emoción al ser prenominado a los Premios India Catalina 2025, uno de los galardones más importantes del país. A través de sus redes sociales, el actor explicó que esta distinción significa que aún no está nominado oficialmente, pero que podría estarlo muy pronto.

Restrepo recordó con gran entusiasmo su participación en la serie ‘La Primera Vez’, la cual ha sido prenominada en varias categorías, incluyendo Mejor Serie de Ficción, Mejor Libreto de Ficción, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Dirección y, por supuesto, su propia prenominación como Mejor Actor Protagónico.

“Me emocioné mucho cuando supe que la serie tenía tantas nominaciones, porque es un proyecto que significó mucho para mí”, expresó el actor.

Además, destacó otra importante prenominación en la que el público tiene la oportunidad de votar. Gracias a su papel de Carmelo Rendón en la serie ‘Rigo’, y su desempeño como Host Digital de ‘La Casa de los Famosos’, el actor se mostró feliz de que su trabajo pudiera ser reconocido por la audiencia.

“Este personaje es muy entrañable para mí, lo quiero muchísimo y el hecho de que tenga la posibilidad de ser reconocido me parece algo muy poderoso. Si les gustó lo que pasó con Carmelo en ‘La Casa de los Famosos’, pueden ir a votar por mí”, invitó Restrepo a sus seguidores.

El actor también expresó su alegría al compartir estas pre-nominaciones con figuras que admira profundamente, como Christian Tappan, Claudio Cataño, Diego Cadavid y Jorge Cao, así como con su gran amigo Víctor Tarazona. Además, mencionó el honor que siente al estar junto a proyectos de gran relevancia como ‘Cien Años de Soledad’ y ‘Emma Reyes’.

“Estas nominaciones me llenan de orgullo, aunque aún no he visto algunas de las producciones, sé que todas tienen un gran valor para estar ahí”, afirmó.

Por último, Emmanuel agradeció a los Premios India Catalina por valorar el esfuerzo y dedicación de los artistas, quienes trabajan arduamente para llevar historias que conecten con el público.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que el actor recibe una nominación en estos prestigiosos premios. En 2024, se alzó con el galardón a Mejor Actor por su destacada interpretación en la bioserie del ciclista Rigoberto Urán, ‘Rigo’.