Jessi Uribe revela su gran sueño con la Selección Colombia: cantar el himno nacional

El famoso cantante de música popular Jessi Uribe, conocido por su talento y éxito en la industria de la música, también es un gran aficionado al fútbol, especialmente a la Selección Colombia y al Atlético Bucaramanga. A pesar de la fama y los logros en su carrera, Uribe tiene un sueño personal que aún no ha logrado cumplir: cantar el himno nacional en un partido de la Selección Colombia.

Durante su concierto de cumpleaños número 38, celebrado el pasado viernes en Medellín, en la emblemática plaza La Macarena, el cantante compartió este deseo con su público. En un ambiente de camaradería y emociones, Uribe dejó entrever su amor por el fútbol y su sueño de estar más cerca de la Selección, en un momento tan importante como el de entonar el himno nacional en uno de sus partidos. “Tengo un sueño hace mucho: cantar el himno nacional en un partido de la Selección”, expresó Uribe durante el concierto.

Este deseo ha sido parte de su vida desde su niñez, y el cantante no ha dejado de soñarlo, a pesar de su exitosa carrera musical que lo ha llevado a presentarse en grandes escenarios y acumular una base de seguidores leal. En sus palabras, Uribe destacó la conexión que siente con los colores del fútbol colombiano, simbolizados por el amarillo que visten tanto la Selección como su equipo local, el Atlético Bucaramanga.

El concierto en Medellín fue un evento único que marcó un hito en la carrera de Jessi Uribe, ya que no solo se trató de un espectáculo musical, sino de una experiencia muy cercana y personal con su público. El cantante innovó al incorporar a amigos y familiares en su presentación, creando una atmósfera de tertulia y cercanía. “Todo fue maravilloso, diferente y algo que la gente no había visto. Los invitados no solo se subieron a cantar, sino que hicimos una verdadera tertulia para el público, como si estuviéramos en la sala de una casa”, compartió Uribe después del evento.

Este enfoque tan íntimo y cálido logró que el público se sintiera parte de la celebración, como si estuviera compartiendo el cumpleaños del cantante en un ambiente familiar. La noche estuvo llena de sorpresas y momentos especiales, donde los asistentes no solo disfrutaron de la música de Uribe, sino también de su compañía y la de sus amigos cercanos.

Jessi Uribe expresó su deseo de seguir sorprendiendo a su público en los próximos días con más conciertos innovadores y propuestas artísticas que lo conecten aún más con sus seguidores. Su carrera sigue en ascenso, y su pasión por el fútbol y su amor por la Selección Colombia continúan siendo una de las fuerzas que lo inspiran a soñar más alto.