Novia de Jhonny Rivera preocupó a sus fans por delicado estado de salud de su ‘hija’

El pereirano Jhonny Rivera es sin duda uno de los ‘patrones’ de la música popular en Colombia, mismo que está que no cabe de la alegría por el hecho de que ya completó su ‘sold out’ en el Movistar Arena de Bogotá; durante estas alegrías el intérprete de ‘El Intenso’ ha estado acompañado de su joven pareja Jenny López, mujer que preocupó a sus fans al mostrar la delicada cirugía a la que someterán a su ‘hija’ Violeta.

Ya se van a completar dos años desde la vez en la que Rivera decidió darle una nueva oportunidad al corazón tras el fin de su idilio con la mamá de Andy Rivera. La encargada de hacerle acelerar sus latidos nuevamente fue López, mujer que además de ser una talentosa cantante, también se ha posicionado como figura digital.

Jhonny Rivera y Jenny López

Ya son 868.000 seguidores los que acumula López en su cuenta de Instagram, plataforma en la que compartió que su mascota va a ser sometida a la esterilización, procedimiento que, a pesar de ser ambulatorio, puede representarle muchos peligros al can, como infecciones, inflamación, entre otros.

En entrevista para Los 40, el cantante risaraldense le contó a sus fans varios detalles relacionados con Andy, dentro de ellas cómo es él en temas del amor y la reacción que tuvo cuando se enteró de que iba a ser abuelo.

“Él fue de esos ‘pelados’ que se enamoran muy ‘sardinito’, él tenía 13 años cuando se enamoró de una niña del colegio, que es la mamá de la niña. Qué amor tan bonito y tan largo. (...) Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo colegio, todo el tiempo estaban juntos. (...) Me preocupé por la carrera, me preocupé porque tenía 17 años, pero yo le dije que yo viví una situación parecida porque yo tenía 19 años cuando me pasó eso, yo le dije que me sentía muy orgulloso de él y que iba a llegar el momento en el que él se iba a sentir orgulloso de su niña, que no lo tomara como una maldición sino como una bendición”, expresó.