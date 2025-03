“Menos mal Neider no estaba”: La extraña petición que le hizo un seguidor a Karen Sevillano

La influencer y presentadora Karen Sevillano compartió con sus seguidores un episodio incómodo que vivió durante sus vacaciones en la isla de San Andrés. La creadora de contenido, quien se encontraba disfrutando del viaje junto a su novio Neider y otros excompañeros de La Casa de los Famosos, contó que un hombre le hizo una petición bastante sorprendente y fuera de lugar.

Karen relató que mientras estaba en el hotel, una joven se le acercó para pedirle una fotografía con un hombre que la acompañaba. Como suele hacerlo con sus seguidores, accedió amablemente a la solicitud. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el individuo hizo una petición poco común.

“Me pidieron una foto, como siempre lo hago, y cuando me acerqué, el hombre me dijo que quería una foto bailando. Yo me reí porque, pues, la foto no se mueve, no entendía qué quería”.

El momento se tornó aún más incómodo cuando el hombre insistió, pero esta vez con un pedido aún más atrevido.

“Luego me pidió un video bailando y yo no entendía nada, hasta que me dijo que bailara sin ropa”. Karen explicó que intentó manejar la situación con humor, pero la actitud del hombre la hizo reaccionar con firmeza.

“Encima, insistió diciendo que con la malla. Yo me alteré, porque, ¿cómo así? Fue un momento muy incómodo".

Afortunadamente, Neider no estaba

La influencer también comentó que, por suerte, su novio Neider no estaba presente en ese momento, pues de haber escuchado la petición del extranjero, la situación pudo haber escalado a un problema mayor.

“Neider no estaba menos mal, Neider se había ido, entonces, la muchacha que estaba ahí como que le dio pena y dije tómatela conmigo, entonces, yo me la tomé con ella y se quedó bien sentado ahí y lo peor es que llega Neider diciendo: ‘Hola, buenas tardes”.

Karen finalizó su relato con risas, pero dejó claro que el momento fue sorprendente e incómodo, reafirmando que no todo en sus viajes es diversión, pues también hay situaciones inesperadas.