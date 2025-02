Karen Sevillano reveló la razón por la que todavía no tiene hijos con su pareja

La influencer y presentadora del after show de ‘La Casa de los Famosos’, Karen Sevillano, compartió con sus seguidores la razón por la que aún no ha decidido tener hijos con su pareja. A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, reflexionó sobre las dificultades que muchas mujeres enfrentan al criar a sus hijos solas, sin el apoyo de los padres.

Sevillano destacó el esfuerzo de las madres que se encargan de todos los aspectos del cuidado de sus hijos, desde la alimentación y la vestimenta hasta llevarlos a la escuela y ayudarlos con las tareas, mientras los padres, en muchos casos, están ausentes. La influencer fue contundente al expresar que, de encontrarse en esa situación, estaría muy atenta a las redes sociales de su ex pareja para recordarle sus responsabilidades paternales.

“Si yo tengo un hijo y el papá no responde, que no tenga redes sociales porque la boleteada que yo le pego no está escrita”, afirmó Karen con su característico estilo directo. Además, señaló que si viera a su expareja publicando fotos disfrutando de viajes o comidas sin haber cumplido con sus deberes como padre, no dudaría en exponerlo públicamente.

La presentadora también compartió que su madre le mencionó que, al estar cerca de los 30 años, era momento de pensar en tener un “retoñito”. Sin embargo, Karen confesó que las historias de madres que crían solas a sus hijos la hacen reflexionar sobre la maternidad y la importancia de tener una pareja comprometida.

“Retoñito yo. No mami hermosa porque el hombre cuando está con usted es una cosa, pero cuando ya se separa y le gustó otra nalga, el hombre es otro”, expresó con sinceridad. Aseguró que, en muchos casos, al terminar una relación, algunos hombres se desvinculan no solo de sus ex parejas, sino también de sus propios hijos.