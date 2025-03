Yina Calderón sorprendió con lo que dijo de Melissa Gate en ‘La Casa de los Famosos’ ¿Se acabó la rivalidad?

Durante el día 53 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se llevó a cabo una actividad llamada ‘El Banquillo’ en el que cada participante se sentaría para escuchar lo que sus compañeros tendrían para decirle y en el que Yina Calderón dejó la rivalidad con Melissa Gate.

Tanto Yina Calderón como Melissa Gate han mostrado sus diferencias desde antes del inicio del reality de RCN y en más de una oportunidad han intercambiado frases fuertes que las han llevado a sanciones por parte del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, sin embargo, esta vez ha sido la excepción.

Yina Calderón y Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Yina Calderón inició sus palabras asegurando que Melissa es una mujer demasiado analítica, pero hay alguien más analítica que ella en esta casa ye ella y prosiguió diciendo que no dirigiría sus palabras a Melissa Puerta ni a Melissa Gate porque para ella es la misma persona.

Yina Calderón, Fernando Solórzano y Melissa Gate en 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

“Soy una mujer muy objetiva que a pesar de que no quiera a una persona y no me caiga soy capaz de reconocer sus cualidades y Melissa es demasiado inteligente, para mí una de las personas más inteligentes de esta casa. Es una persona que le da luz, es una persona que a la casa le da contenido, es una persona que le ha tocado demasiado duro en la vida, es una mujer trabajadora, y es una mujer que aprovecha su talento para hacer lo que vino a hacer en este programa y es brillar”, indicó en primera instancia Yina Calderón.

Luego habló de los defectos que le ve a Melissa e indicó que tiene muchas cosas parecidas con ella y que uno de ellos es el ego, pues precisó que trabajó en ello hace años por lo que la invitó a manejarlo.

“Siento que a Melissa le toca manejar el ego y te lo digo, aunque no soy tu amiga y no me caes bien, recuerda que a veces uno está arriba y cuando menos lo piensa cae abajo. A veces no podemos aprovecharnos de los personajes o del talento para lastimar a las personas que nos quieren. Personas como yo que no te quieren, no importa. Porque como yo he sido agresiva contigo, tienes el derecho de hacerlo conmigo, pero no nos podemos escudar en un personaje para herir gente que te quiere. Solo son esas dos cosas Melissa. Pero es de valientes reconocer que, yo te digo una cosa, si me tocara sacar a una persona en este momento del programa no serías tú”, dijo Yina Calderón.