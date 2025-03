Televidentes de RCN se fueron contra Carla Giraldo en sus redes sociales

La gala 52 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ inició de una manera distinta, pues los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo tuvieron que salir a desmentir una información que se ha propagado en las redes sociales.

En primera instancia indicaron que hay una cuenta del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ desde donde le están pidiendo dinero a los televidentes, la cual es falsa. Pues es de recordar que días atrás se creó un usuario para la voz del reality de RCN, por lo que pidieron estar atentos a la misma.

Por otra parte, desmintieron acusaciones sobre presunta filtración de información a La Liendra, por lo que desde el escenario de la gala central mostraron un video en el que La Liendra, Mateo Peluche Varela, José Rodríguez y Camilo Trujillo que fue manipulado.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo junto a los participantes de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Pero tras finalizado el capítulo, para el que pidieron al público hacer tendencia una etiqueta para poner el ‘Cine de los famosos’, finalmente se dio, pero no era lo que los televidentes pedían por lo que se ganaron diversas críticas que se concentraron en la red social Instagram de Carla Giraldo.

“Buenos días …. Las redes están 🥵“, escribió Carla Giraldo en un seriado de imágenes junto a Marcelo Cezán, pero en los comentarios los televidentes le recriminaron lo sucedido con el capítulo.

“Las redes están… tristes por ese cine tan decepcionante”, “Nos están tomando del pelo RESPETEN”, “Ustedes les exigen posicionamientos fuertes a los famosos, pero deben darle de donde hablar, no sean tibios”, “La funa está potente 🤣 🤣 🤣“, “Ay no Carla, muy suave ese cine y me parece una falta de respeto que utilicen a los televidentes de esa manera, que decepción” y “Nos fallaron Carlita 😢 😢 😢“, son solo algunas de las expresiones que se leen.

Cine en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Pese a que en las funciones de cine se reveló el misterio de la desaparición de comida los televidentes esperaban que a los participantes les mostraran las veces que los otros han hablado mal de ellos, sin embargo, esto no ocurrió.