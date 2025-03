Shakira reveló el enigma de los costosos brazaletes del concierto ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Al cumplirse más de un mes desde que Shakira inició su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ sigue contados detalles de lo que es su presentación, pues no solo se trata de una interpretación musical, sino de una pasarela de alta costura con diversos significados, por lo que habló de uno de sus vestidos.

Se trata de una hermosa pieza que Shakira usa para interpretar ‘Copa Vacía’, ‘Bicicleta’, ‘Hips Don’t Lie’ hasta ‘La Tortura’, las cuales son canciones que al momento de su presentación vienen conjugadas con fuego en el escenario dándolo un toque de color más poderoso.

“Este vestido, que estoy usando en uno de los segmentos del show fue diseñado por Natalia Fedner quien es una diseñadora increíble. Quería que esto fuera con sombra y colores en tono piel. La forma en que me muevo, la forma en que bailo es muy específica, entonces, necesitaba un vestido donde realmente se viera mis curvas y mi feminidad”, dijo en primera instancia Shakira.

Además de ella su cuerpo de baile luce de manera similar dando un espectáculo de combinación y estilo, pero seguidamente habló del significado que tienen los brazaletes de hueso con los que acompaña el vestido y su conexión histórica con el arte.

Shakira aúlla en Guadalajara entre movimientos de caderas, mensajes y 45 mil personas (Fotos: Nación Imago)

“Y para mí el detalle más importante que completa este look son estos bone cuffs, una joya de Tiffany. En lo personal me recuerda también al arte prehispánica, al arte precolombino, también que me ha acompañado de una manera durante este segmento, porque es un segmento para mí que recuerda también los orígenes de mi tierra y para mí es un honor y un privilegio poderme colocar esto cada noche”, finalizó Shakira.

Por otra parte, uno de los momentos más emotivos del concierto de Shakira es cuando hace la interpretación de la canción ‘Acróstico’, tema en el que habla del poder como madre y la misión de cuidar a sus hijos y que se ha convertido desde su estreno el 11 de mayo de 2023 en unos de los nuevos temas icónicos de la cantante.

Shakira desde sus redes sociales Foto: Instagram @shakira

“La pieza que llevo para Acróstico en mi tour fue diseñada por @gauravguptaofficial . La placa metálica del lobo simboliza al lobo como protector. La tela de la falda tiene un diseño de ondas intrincadas que representa el océano Atlántico, el cual separa los dos continentes donde nacimos mis hijos y yo: Europa y Sudamérica. Para completar el look, llevo un anillo de @tiffanyandco , que simboliza el amor infinito”, escribió Shakira.